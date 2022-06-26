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После решения Верховного суда в США начали запрещать аборты. Запрет могут ввести в 26 штатах

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Решение суда, разрешившее запрещать аборты, вызвало протесты
Решение суда, разрешившее запрещать аборты, вызвало протесты
Фото: ЕРА

24 июня в США после решения Верховного суда, отменившего конституционное право на аборт, в штатах начали вводить запреты на прерывание беременности. Об этом сообщила газета The Hill.

Еще до решения Верховного суда в 13 штатах было принято соответствующее законодательство по запрету абортов, которое ограничивалось только решением по делу "Ро против Уэйда" – оно и было отменено Верховным судом.

После вступления решения суда запреты начали действовать в Луизиане, Южной Дакоте, Кентукки и Миссури. Разрешения на такие запреты также подписали окружные прокуроры Арканзаса и Оклахомы, отмечает CNN.

В Айдахо, Теннеси и Техасе запрет начнет действовать в течение 30 дней. Согласно информации ВВС, есть исключения, при которых женщинам в этих штатах все же разрешат аборты. Преимущественно речь о ситуациях, когда есть угроза жизни матери, а также о случаях, когда беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

По оценке Института Гутмахера – исследовательской организации, которая поддерживает право женщин на аборт, в целом запрет на прерывание беременности "точно или скорее всего" попытаются ввести в 26 штатах.

Контекст:

Верховный суд США 24 июня принял решение, которым отменил постановление по делу Ро против Уэйда (Roe v. Wade), устанавливавшее конституционное право на аборты в стране. Решение по иску жительницы Техаса Нормы Маккорви (Джейн Ро) против окружного прокурора Генри Уэйда с 1973 года разрешало американкам делать аборты в течение первого триместра беременности.

Верховный суд США отменил его пятью голосами против четырех, разрешив таким образом каждому штату устанавливать свое законодательство об абортах. Американки вышли на митинги в знак протеста против этого решения.

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда трагической ошибкой, которая "буквально вернула Америку на 150 лет назад"Он призвал Конгресс принять закон, гарантирующий право на аборт, на федеральном уровне.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, США до решения Верховного суда входили в число 56 стран мира, где аборты разрешены по желанию женщины, без требования обоснования.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: протесты, запрет, аборт, Техас, Миссури, законодательство, беременность, женщины, Арканзас, Оклахома, Айдахо, Кентукки, суд
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