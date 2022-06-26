После решения Верховного суда в США начали запрещать аборты. Запрет могут ввести в 26 штатах

Еще до решения Верховного суда в 13 штатах было принято соответствующее законодательство по запрету абортов, которое ограничивалось только решением по делу "Ро против Уэйда" – оно и было отменено Верховным судом.

После вступления решения суда запреты начали действовать в Луизиане, Южной Дакоте, Кентукки и Миссури. Разрешения на такие запреты также подписали окружные прокуроры Арканзаса и Оклахомы, отмечает CNN.

В Айдахо, Теннеси и Техасе запрет начнет действовать в течение 30 дней. Согласно информации ВВС, есть исключения, при которых женщинам в этих штатах все же разрешат аборты. Преимущественно речь о ситуациях, когда есть угроза жизни матери, а также о случаях, когда беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

По оценке Института Гутмахера – исследовательской организации, которая поддерживает право женщин на аборт, в целом запрет на прерывание беременности "точно или скорее всего" попытаются ввести в 26 штатах.