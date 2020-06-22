Европейские фондовые индексы падают из-за опасений начала второй волны эпидемии COVID-19

Европейские фондовые индексы на открытии в понедельник, 22 июня, упали на 0,3%.

Как пишет Reuters, падение вызвано опасениями инвесторов, что в Европе начнется вторая волна эпидемии коронавируса.

В частности, в течение выходных в Германии индекс заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос с 1,06 до 2,88.

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