Facebook разрешил работать своим сотрудникам удаленно до июля 2021 года

Компания Facebook решила оставить сотрудников на дистанционной работе в связи с пандемией коронавируса. Им выделяют $1000 на нужды домашнего офиса.

США, где расположен главный офис Facebook, находятся на первом месте в мире по распространению COVID-19 Фото: depositphotos.com

Facebook стал последним технологическим гигантом, который разрешил сотрудникам работать удаленно в условиях пандемии коронавируса. Об этом 6 августа сообщает CNN.

"Основываясь на рекомендациях экспертов в области здравоохранения и правительства, а также на решениях, принятых в ходе внутренних дискуссий по этим вопросам, мы разрешаем сотрудникам продолжать добровольно работать из дому до июля 2021 года", – заявила представитель Facebook Нека Норвилл.

По ее информации, Facebook выделяет сотрудникам $1000 на нужды домашнего офиса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 августа, коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек (+272 тыс. человек за сутки). Жертвами COVID-19 стали 713 845 человек (+7 тыс. человек за сутки), выздоровело 11 308 298 человек. В США число инфицированных достигло 4 882 433, умер 160 091, излечилось 1 598 624 человека.

27 июля корпорация Google приняла решение держать своих сотрудников дома из-за пандемии коронавируса по меньшей мере до июля 2021 года. По информации CNN, в Twitter заявили, что их сотрудникам разрешено работать удаленно на неопределенный срок.