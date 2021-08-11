Facebook удалила сеть российских аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о вакцинации от COVID-19

Удаленные аккаунты связали с Fazze, дочерней компанией маркетинговой фирмы из Великобритании, деятельность которой в основном велась из России.
"Fazze теперь заблокирована на нашей платформе. Эта кроссплатформенная операция ориентирована на аудиторию прежде всего в Индии, Латинской Америке и в гораздо меньшей степени в Соединенных Штатах", – отметили в релизе.
Представители компании назвали кампанию "прачечной дезинформации", которая создавала вводящие в заблуждение статьи о COVID-19 и вакцинации от коронавируса, петиции на платформах Reddit, Medium и Change.org. При этом использовались поддельные учетные записи в Facebook и Instagram для увеличения контента, сообщило 11 августа Reuters.
По данным Facebook, большая часть кампании провалилась, однако она привлекла некоторое внимание к себе. Суть кампании заключалась в привлечении к ней влиятельных лиц.
Информагентство отметило, что теории заговора о COVID-19 и вакцинах в последние месяцы получили распространение в социальных сетях. Крупные технологические компании, такие как Facebook, подверглись критике со стороны американских политиков, которые заявили, что распространение ложной информации о вакцинах затрудняет борьбу с пандемией.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире по состоянию на 11 августа подтвердили 204,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло более 4,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным Venture Beat, на апрель 2020 года она насчитывает более 3 млрд активных пользователей.