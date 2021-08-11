Facebook удалила сеть российских аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о вакцинации от COVID-19

Удаленные аккаунты связали с Fazze, дочерней компанией маркетинговой фирмы из Великобритании, деятельность которой в основном велась из России.

"Fazze теперь заблокирована на нашей платформе. Эта кроссплатформенная операция ориентирована на аудиторию прежде всего в Индии, Латинской Америке и в гораздо меньшей степени в Соединенных Штатах", – отметили в релизе.

Представители компании назвали кампанию "прачечной дезинформации", которая создавала вводящие в заблуждение статьи о COVID-19 и вакцинации от коронавируса, петиции на платформах Reddit, Medium и Change.org. При этом использовались поддельные учетные записи в Facebook и Instagram для увеличения контента, сообщило 11 августа Reuters.

По данным Facebook, большая часть кампании провалилась, однако она привлекла некоторое внимание к себе. Суть кампании заключалась в привлечении к ней влиятельных лиц.

Информагентство отметило, что теории заговора о COVID-19 и вакцинах в последние месяцы получили распространение в социальных сетях. Крупные технологические компании, такие как Facebook, подверглись критике со стороны американских политиков, которые заявили, что распространение ложной информации о вакцинах затрудняет борьбу с пандемией.