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Фонд благосостояния РФ за месяц уменьшился на 1 трлн руб.

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Фонд национального благосостояния РФ уменьшился
Фонд национального благосостояния РФ уменьшился
Фото: pixabay.com

Российский Фонд национального благосостояния продолжает сокращаться, за последний месяц он сократился более чем на 1 трлн руб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные минфина РФ.

Объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 10 792,186 млрд руб. ($187,975 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На 1 сентября объем ФНБ составлял 11 869,9 млрд руб. ($196,627 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за сентябрь он сократился на 1,078 трлн руб.

Объем ликвидных активов фонда в сентябре снизился до эквивалента 7 524,36 млрд руб., или $131,057 млрд.

Сокращение объема фонда связывают с курсовой переоценкой. Так, курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота за период с 1 января по 30 сентября составила минус 3,3 трлн руб. В том числе в иностранной валюте – минус 2,588 трлн руб., в золоте – минус 635,772 млрд руб., по средствам, размещенным в евробонды Украины, – минус 50,639 млрд руб., по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов – минус 25,328 млрд руб.

Контекст:

Фонд национального благосостояния РФ был сформирован в 2008 году. Он является частью механизма пенсионного обеспечения россиян на длительную перспективу. Первоначально цель деятельности фонда определяли в страховании пенсионной системы.

Фонд используется как антикризисный и наполняется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета, часть средств также входит в золотовалютные резервы России.

Теги: Россия, экономика, рубль, Минфин РФ
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