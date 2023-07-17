Франция и Индия усилили партнерство в сфере обороны и освоения космоса

Моди отметил, что Франция является важным партнером Индии, особенно в сфере обороны. В свою очередь Макрон назвал Индию "стратегическим партнером и другом", сообщает euronews.
"Это гигант в мировой истории, который будет играть определяющую роль в нашем будущем", – сказал Макрон.
Стороны подписали несколько соглашений о сотрудничестве в области освоения космоса, включая создание совместной морской спутниковой системы наблюдения и начало строительства франко-индийского инфракрасного теплового космического спутника TRISHNA, пишет EurAsiaDaily. Также они обсудили закупку Индией 26 французских истребителей типа Rafale и трех подводных лодок.
Кроме того, Макрон и Моди встретились с представителями бизнеса.
"Президент Макрон и я встретились с топ-менеджерами, чтобы обсудить пути диверсификации делового сотрудничества. Я рассказал о реформах в Индии и призвал предпринимателей использовать многочисленные возможности, которые предлагает наша страна", – написал в Twitter премьер-министр Индии.
President @EmmanuelMacron and I met top CEOs to discuss ways to diversify business cooperation. I highlighted the reforms in India and urged entrepreneurs to harness the many opportunities our nation offers. pic.twitter.com/tYvOuUdfW2— Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2023
Кроме того, Макрон наградил Моди орденом Почетного легиона.
В Twitter президент Франции опубликовал ролик о визите.
* * * * , * * * pic.twitter.com/2xlTIHNAJY— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 15, 2023
В рамках визита Моди и Макрон также договорились разработать совместный план прекращения развязанной страной-агрессором Россией войны в Украине. Речь идет об инициативе, которая будет отличаться от ранее предложенных, пишет французское издание Le Monde. Моди после встречи с Макроном поручил правительству подготовить предложения, которые помогут выйти из "дипломатического тупика", говорится в статье.