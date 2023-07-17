Франция и Индия усилили партнерство в сфере обороны и освоения космоса

Моди отметил, что Франция является важным партнером Индии, особенно в сфере обороны. В свою очередь Макрон назвал Индию "стратегическим партнером и другом", сообщает euronews.

"Это гигант в мировой истории, который будет играть определяющую роль в нашем будущем", – сказал Макрон.

Стороны подписали несколько соглашений о сотрудничестве в области освоения космоса, включая создание совместной морской спутниковой системы наблюдения и начало строительства франко-индийского инфракрасного теплового космического спутника TRISHNA, пишет EurAsiaDaily. Также они обсудили закупку Индией 26 французских истребителей типа Rafale и трех подводных лодок.

Кроме того, Макрон и Моди встретились с представителями бизнеса.

"Президент Макрон и я встретились с топ-менеджерами, чтобы обсудить пути диверсификации делового сотрудничества. Я рассказал о реформах в Индии и призвал предпринимателей использовать многочисленные возможности, которые предлагает наша страна", – написал в Twitter премьер-министр Индии.

President @EmmanuelMacron and I met top CEOs to discuss ways to diversify business cooperation. I highlighted the reforms in India and urged entrepreneurs to harness the many opportunities our nation offers. pic.twitter.com/tYvOuUdfW2 — Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2023

Кроме того, Макрон наградил Моди орденом Почетного легиона.

В Twitter президент Франции опубликовал ролик о визите.





