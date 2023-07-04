Путин, Си и Моди сегодня проведут виртуальный саммит

Агентство отмечает, что это будет первым появлением Путина на международной арене после попытки мятежа признанной террористической организацией ЧВК "Вагнер" 23–24 июня.

Одним из главных вопросов встречи Си Цзиньпина, Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди будет принятие в ШОС Ирана, о вступлении планируется объявить уже сегодня. Также запланированно обсуждение членства Беларуси, ее представители подпишут меморандум об обязательствах, который приведет к ее членству позже, говорится в сообщении.

Контекст:

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году Китаем и Россией для "противостояния влиянию Запада в Евразии", пишет Reuters . Позже к ней присоединились бывшие советские государства Центральной Азии, а также Индия и Пакистан.

На прошлый саммит ШОС Си Цзиньпин и Путин собирались в сентябре 2022 году, они активно обсуждали Украину.

Там Путин также пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все", чтобы война в Украине "прекратилась как можно быстрее". Перед этим Моди сказал Путину, что сейчас "не эпоха войны".