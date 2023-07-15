Моди и Макрон договорились строить мирный план для Украины – СМИ

По данным издания, они с президентом Франции Эммануэлем Макроном договорились о работе над мирной инициативой, которая будет отличаться от ранее предложенных.

Моди после встречи с Макроном поручил правительству подготовить предложения, которые помогут выйти из "дипломатического тупика", говорится в статье.

Министр иностранных дел Индии Винай Кватра 14 июля сообщил NDTV, что Моди настаивает на переговорах для окончания агрессии РФ.

"В ходе сегодняшних дискуссий между двумя лидерами наблюдается очень четкое понимание и осознание позиции друг друга по российско-украинскому конфликту. Премьер-министр Моди был, пожалуй, самым решительным сторонником урегулирования конфликта путем дипломатического диалога", – заявил глава индийского МИД.