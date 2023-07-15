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Моди и Макрон договорились строить мирный план для Украины – СМИ

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14 июля премьер-министр Индии Моди и президент Макрон встретились в Париже
14 июля премьер-министр Индии Моди и президент Макрон встретились в Париже
Фото: ЕРА

Индия и Франция намерены разработать совместный план прекращения развязанной Россией войны в Украине. Об этом 14 июля пишет Le Monde, подводя итоги визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Париж.

По данным издания, они с президентом Франции Эммануэлем Макроном договорились о работе над мирной инициативой, которая будет отличаться от ранее предложенных.

Моди после встречи с Макроном поручил правительству подготовить предложения, которые помогут выйти из "дипломатического тупика", говорится в статье.

Министр иностранных дел Индии Винай Кватра 14 июля сообщил NDTV, что Моди настаивает на переговорах для окончания агрессии РФ.

"В ходе сегодняшних дискуссий между двумя лидерами наблюдается очень четкое понимание и осознание позиции друг друга по российско-украинскому конфликту. Премьер-министр Моди был, пожалуй, самым решительным сторонником урегулирования конфликта путем дипломатического диалога", – заявил глава индийского МИД.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября 2022 года, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом страны-агрессора Владимиром Путиным это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных ее положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Теги: Индия, Франция, переговоры, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Нарендра Моди
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