Франция и Евросоюз прекратили финансовую помощь Нигеру из-за государственного переворота

В МИД Франции 29 июля призвали Нигер немедленно восстановить конституционный строй и вернуть власть законно избранному президенту страну Мохамеду Базуму.
"Франция с сегодняшнего дня приостанавливает все свои действия по оказанию помощи в развитии и поддержке бюджета Нигера", – говорится в сообщении.
В тот же день верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил о приостановлении помощи Нигеру.
"Евросоюз не признает и не признает [в будущем] власть мятежников в Нигере. Президент Базум был избран демократическим путем, он и остается единственным законным президентом Нигера", – подчеркнул Боррель.
Поддержка Нигера, по его словам, приостанавливается незамедлительно и на неопределенный срок.
По данным France24, Нигер ежегодно получает помощи на сумму около $2 млрд. ЕС рассматривает его как союзника, который сдерживает поток незаконных мигрантов из других стран Африки.
В Нигере 26 июля произошла попытка государственного переворота, где сотрудники президентской гвардии задержали Базума. Недовольные члены элитной президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию и офисы президента в столице Ниамее, а после срыва переговоров "отказались освободить президента".
27 июля военные в эфире национального телевидения Нигера объявили о государственном перевороте.
С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году это уже пятый госпереворот в стране. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а предыдущий – в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.
Базум находится у власти с апреля 2021 года, он стал главой государства в результате выборов в два тура. За несколько дней до инаугурации Базума была предпринята очередная попытка государственного переворота.