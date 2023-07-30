Франция и Евросоюз прекратили финансовую помощь Нигеру из-за государственного переворота

В МИД Франции 29 июля призвали Нигер немедленно восстановить конституционный строй и вернуть власть законно избранному президенту страну Мохамеду Базуму.

"Франция с сегодняшнего дня приостанавливает все свои действия по оказанию помощи в развитии и поддержке бюджета Нигера", – говорится в сообщении.

В тот же день верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил о приостановлении помощи Нигеру.

"Евросоюз не признает и не признает [в будущем] власть мятежников в Нигере. Президент Базум был избран демократическим путем, он и остается единственным законным президентом Нигера", – подчеркнул Боррель.

Поддержка Нигера, по его словам, приостанавливается незамедлительно и на неопределенный срок.

По данным France24, Нигер ежегодно получает помощи на сумму около $2 млрд. ЕС рассматривает его как союзника, который сдерживает поток незаконных мигрантов из других стран Африки.