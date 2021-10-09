Франция и Германия призвали Польшу к полному соблюдению правил Евросоюза

Уважение правил Евросоюза и их соблюдение должны быть обеспечены каждым государством – членом ЕС, отметили Ле Дриан (слева) и Маас (справа) Фото: EPA

"После того, как стало известно о решении Конституционного суда Польши от 7 октября, мы напоминаем, что членство в Евросоюзе сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам. Уважение к ним и их соблюдение должны быть обеспечены каждым государством-членом, что, конечно же, относится и к Польше, которая занимает центральное место в ЕС", – отмечается в документе.

Подчеркивается, что речь идет не только о моральном, но и юридическом обязательстве.

"В этом контексте мы повторяем нашу поддержку Европейской комиссии, чтобы она, как хранитель договоров, гарантировала соблюдение европейского права", – резюмировали Маас и Ле Дриан.

7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.

"Место Польши есть и будет в ЕС", но "мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта", заявлял Моравецкий.