Место Польши есть и будет в ЕС, но мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта – премьер

Моравецкий: Мы имеем такие же права, что и другие страны Фото: Mateusz Morawiecki / Facebook

По словам Моравецкого, решение трибунала подтвердило, что "конституционное право имеет преимущество перед другими источниками права".

"То же самое было подтверждено в последние годы конституционными трибуналами многих государств – членов [ЕС]. Мы имеем такие же права, что и другие страны. Мы хотим, чтобы эти права уважали. Мы не незваный гость в Европейском союзе. И именно поэтому мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта", – отметил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что вступление Польши и стран Центральной Европы в ЕС – одно из важнейших событий последних десятилетий.

"Не только для нас, но и для самого ЕС. Мы все выиграли от этого. Вот почему мне ясно: место Польши есть и будет в европейской семье народов", – подчеркнул глава правительства.

7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.