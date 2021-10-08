Трибунал Польши признал, что законодательство страны имеет высшую силу, чем право Евросоюза

Отмечается, что трибунал рассмотрел заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".

Судья-докладчик Бартломей Соханский, аргументируя мотивы решения трибунала, подчеркнул, что полное воплощение принципа, закрепленного в договоре о ЕС, "означало бы передачу полномочий государства в такой степени, что Польша не сможет функционировать как суверенное и демократическое государство".

"Верховенство конституционного права над другими источниками права прямо предусмотрено конституцией Республики Польша. Сегодня (в очередной раз) это было четко подтверждено Конституционным трибуналом", – отреагировал в Twitter спикер правительства Польши Петр Мюллер.

При этом он добавил, что Польша (в соответствии с принципами, изложенными в конституции страны) соблюдает применимые нормы права ЕС в той мере, в какой они были предусмотрены в договорах Евросоюза.

Wyra * nie nale * y podkre * li * , * e Polska (na zasadach okre * lonych w Konstytucji RP) szanuje obowi * zuj * ce normy prawa unijnego w zakresie w jakim zosta * y one ustanowione w obszarach wprost i wyra * nie przekazanych w traktatach unijnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) October 7, 2021

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.