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Трибунал Польши признал, что законодательство страны имеет высшую силу, чем право Евросоюза

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Конституционный трибунал Польши рассмотрел заявление премьер-министра Моравецкого
Конституционный трибунал Польши рассмотрел заявление премьер-министра Моравецкого
Фото: EPA

Конституционный трибунал Польши 7 октября большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Об этом сообщил телеканал TVN24.

Отмечается, что трибунал рассмотрел заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".

Судья-докладчик Бартломей Соханский, аргументируя мотивы решения трибунала, подчеркнул, что полное воплощение принципа, закрепленного в договоре о ЕС, "означало бы передачу полномочий государства в такой степени, что Польша не сможет функционировать как суверенное и демократическое государство".

"Верховенство конституционного права над другими источниками права прямо предусмотрено конституцией Республики Польша. Сегодня (в очередной раз) это было четко подтверждено Конституционным трибуналом", – отреагировал в Twitter спикер правительства Польши Петр Мюллер.

При этом он добавил, что Польша (в соответствии с принципами, изложенными в конституции страны) соблюдает применимые нормы права ЕС в той мере, в какой они были предусмотрены в договорах Евросоюза.

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.

Контекст:

Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.

Три бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский – в открытом письме заявляли, что инициатива партии "Право и справедливость" может привести к диктатуре. В стране в 2017 году проходили массовые протесты против судебной реформы.

В июле 2018 года Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы в стране. В Еврокомиссии подчеркнули, что новое польское законодательство "подрывает принцип независимости судебной власти".

Моравецкий инициировал слушание в Конституционном трибунале в конце марта 2021 года после решения трибунала ЕС относительно возможности контроля через суды правильности процесса назначения судьи.

В сентябре Европарламент принял резолюцию, призвав Моравецкого отозвать свое обращение в Конституционный трибунал.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель примет "все средства", чтобы обеспечить уважение к праву ЕС в Польше, сообщила "Німецька хвиля".

Теги: конституция, Польша, правительство, Варшава, суды, законодательство, судьи, трибунал, Евросоюз, реформа, власть, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, судья, ЕС
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