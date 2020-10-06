Франция введет уголовную ответственность за принудительные проверки на девственность

Министерство внутренних дел Франции предложило ввести год тюремного заключения и штраф в размере €15 тыс. для медицинских работников, которые будут выдавать "свидетельство о девственности".

Власти Франции планируют ввести запреты и штрафы для врачей, которые предоставляют справку о девственности для традиционных религиозных браков. Об этом 6 октября сообщает BBC.

Согласно законопроекту министерства внутренних дел Франции, предлагается ввести год тюремного заключения и штраф в размере €15 тыс. для медицинских работников, которые будут выдавать "свидетельство о девственности".

По информации вещателя, решение является частью законопроекта, направленного на укрепление французских светских ценностей и борьбу с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал "исламистским сепаратизмом".

Чаще всего такие справки просят девушки из Магриба – мусульманского сообщества в Северо-Западной Африке, сообщает телеканал.