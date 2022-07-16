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Фукуяма назвал две "большие опасности" длительной войны в Украине. Одну из них он связал с Трампом

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Фукуяма считает, что новое президентство Трампа (на фото) будет выгодно России
Фукуяма считает, что новое президентство Трампа (на фото) будет выгодно России
Фото: ЕРА

Война России против Украины станет тестом для Европы и Соединенных Штатов, заявил профессор Стэнфордского университета, американский философ Фрэнсис Фукуяма в интервью "Немецкой волне", которое было опубликовано 16 июля.

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, что грозит единству Запада и может ли оно "распасться после переизбрания Дональда Трампа" на должность президента США.

"Есть две большие опасности. Первый тест ждет европейскую поддержку Украины следующей зимой. Россия уже фактически прекратила поставки природного газа. И я думаю, что с наступлением холодов у Европы возникнет реальная проблема с тем, чтобы найти замену российскому газу. Вторая опасность – та, о которой вы упомянули", – ответил Фукуяма.

По его словам, в США уже ослабевает поддержка Украины со стороны Республиканской партии, а республиканец "Трамп при этом находится на другой стороне – он настроен пророссийски, не проукраински".

"Очевидно, что, если он вернется в 2024 году на пост президента, это может решить все проблемы России на сегодня, потому что Трамп намерен вывести США из НАТО. Таким образом, Кремль достигнет своих главных целей просто благодаря изменению курса американской политики. Вот почему я считаю крайне важным, чтобы Украина добилась определенного прогресса и перехватила инициативу на поле боя в течение лета", – объяснил философ.

Он считает, что единство на Западе "зависит от того, верят ли люди в то, что в ближайшей перспективе вероятно военное решение проблемы".

"Если же возобладает мнение, что ситуация зашла в тупик, который будет продолжаться вечно, тогда, думаю, возникнут трещины в единстве Запада и будет больше призывов к Украине отдать территорию, чтобы остановить войну", – предполагает Фукуяма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась на украинскую территорию 24 февраля. Глава Кремля Владимир Путин объяснил вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются на юге и востоке.

Запад поддержал Украину в ее противостоянии российской агрессии, ВСУ получают западные виды вооружений и боеприпасы.

В то же время западные санкции против России ужесточились, а финансовая поддержка Украины выросла.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, НАТО, война, агрессия, вторжение, Дональд Трамп, политика, Европа, война России против Украины, Фрэнсис Фукуяма
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