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Геннадий Гудков о деле "Сети": Режим обрушивает свои репрессии на тех, кто представляет хоть гипотетическую опасность

Российский оппозиционер Геннадий Гудков напомнил, что раньше инакомыслящим в РФ суды давали небольшие сроки лишения свободы, с лета 2019 года жестокость российских властей по отношению к оппозиции усилилась.

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Гудков: Еще не было людей, которые бы под пытками себя не оговорили
Гудков: Еще не было людей, которые бы под пытками себя не оговорили
Фото: Геннадий Гудков / Facebook

Увеличение в РФ сроков лишения свободы для инакомыслящих говорит о том, что режим президента Владимира Путина боится реальных действий и показывает всем, как жестоко будет расправляться даже с мыслью о создании чего-либо против него. Такое мнение выразил российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков в своей колонке на сайте "Обозреватель", комментируя приговоры по делу "Сети".

"Российская правоохранительная система уже давно вышла за границы права, а с делом "Сеть" она пробивала очередное дно. Я всегда говорю, что путинский режим, несмотря на его достаточную жесткость в применении силы против мирных митингов и уличных шествий, все-таки соблюдал какой-то минимальный баланс. Pussy Riot получили двушечку, как говорил Путин, [оппозиционеру Сергею] Удальцову, которого обвиняли чуть ли не в подготовке революции, дали четыре с половиной года, плюс возможность работать в библиотеке. Это были наказания полтора – два – три года максимально. Власть понимала, что приговор не правосудный и не стоит злоупотреблять жестокостью", – отметил Гудков.

Он подчеркнул, что летом 2019 года ситуация изменилась, жестокость "резко возросла".

"Ребятам в Ростове за единичный пикет дали шесть с половиной лет колонии строгого режима, где сидят самые тяжкие преступники за самые тяжкие преступления. И вот следующая ступенька дна – это дело "Сеть", высосано из пальца и фальсифицировано. Может быть, не все его герои белые и пушистые, но они точно не причастны ни к какому террористическому подполью и тем более не готовили никаких терактов. Свидетельские показания подтасованы, к осужденным применялись пытки. А еще не было людей, которые бы под пытками себя не оговорили. Там можно наговорить чего угодно, даже признаться в планах убить Путина или [президента США Дональда] Трампа. Лишь бы не было боли и издевательств", – считает Гудков.

Он напомнил, что средний срок, который получил каждый из семи осужденных по делу "Сети" – это 12 лет и четыре месяца.

"Таких сроков в России не дают даже за тяжкие преступления. Это говорит о том, что режим только ужесточает ситуацию и обрушивает свои репрессии на тех, кто против него, и кто представляет хоть какую-то гипотетическую опасность. Режим боится реальных действий и показывает всем, как жестоко будут расправляться даже с мыслью о создании чего-то против него", – добавил оппозиционер.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела "Сети". По версии следствия, они состояли в запрещенном в России террористическом сообществе под названием "Сеть" и планировали атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также хотели напасть на отделения "Единой России" и органов власти.

Изначально фигуранты дали признательные показания, однако затем сообщили, что сделали это под пытками, и отозвали их. Они говорили, что никакой организации "Сеть" не существовало, на самом деле они увлекались страйкболом. 

Во время обысков у фигурантов нашли оружие и наркотики, они говорили, что все это им подбросили. Самому старшему из них 31, самому младшему – 23 года.

Российские ученые и научные журналисты потребовали отменить приговор.

Теги: Россия, оппозиция, следствие, репрессии, правоохранители, Геннадий Гудков, дело "Сети"
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