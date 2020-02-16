Германия пригрозила санкциями странам, поддерживающим войну в Ливии

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил, что к странам, поддерживающим войну в Ливии, могут применяться санкции ООН.

Касательно стран, нарушающих ливийское оружейное эмбарго, может быть применен механизм санкций ООН. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас 16 февраля на пресс-конференции по итогам встречи по Ливии, пишет "Интерфакс".

"Мы напомнили всем заинтересованным сторонам, что слова, сказанные в Берлине, должны сопровождаться делами, особенно после того, как Совет Безопасности ООН принял соответствующую резолюцию. Есть различные механизмы, в том числе комитет по санкциям ООН", – сказал Маас.

Как отмечает агентство Reuters, несколько стран, поддерживающих враждующие группировки в Ливии, неоднократно нарушали эмбарго на поставки оружия. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция.

15 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в поддержке войны в Ливии.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля 2019 года силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.