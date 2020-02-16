Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Германия пригрозила санкциями странам, поддерживающим войну в Ливии

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил, что к странам, поддерживающим войну в Ливии, могут применяться санкции ООН.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маас (справа) пригрозил странам, нарушающим эмбарго на поставки оружия в Ливию, санкциями
Маас (справа) пригрозил странам, нарушающим эмбарго на поставки оружия в Ливию, санкциями
Фото: EPA

Касательно стран, нарушающих ливийское оружейное эмбарго, может быть применен механизм санкций ООН. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас 16 февраля на пресс-конференции по итогам встречи по Ливии, пишет "Интерфакс".

"Мы напомнили всем заинтересованным сторонам, что слова, сказанные в Берлине, должны сопровождаться делами, особенно после того, как Совет Безопасности ООН принял соответствующую резолюцию. Есть различные механизмы, в том числе комитет по санкциям ООН", – сказал Маас.

Как отмечает агентство Reuters, несколько стран, поддерживающих враждующие группировки в Ливии, неоднократно нарушали эмбарго на поставки оружия. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция.

15 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в поддержке войны в Ливии.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля 2019 года силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.

Теги: Германия, санкции, Ливия, Хайко Маас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS