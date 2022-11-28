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Германия согласится на расширение ЕС только при условии его реформирования – советник Шольца

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Кукис считает, что Евросоюзу нужна институциональная реформа, "по крайней мере, одновременно с расширением"
Кукис считает, что Евросоюзу нужна институциональная реформа, "по крайней мере, одновременно с расширением"
Фото: ЕРА

Германия будет согласна на принятие в Европейский союз новых членов только при условии проведения институциональной реформы ЕС, чтобы не ставить под угрозу дееспособность союза. Об этом заявил 28 ноября государственный секретарь ведомства федерального канцлера Германии, советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис, сообщает Euractiv.

Чиновник подчеркнул, что правительство Германии занимает очень четкую позицию в этом вопросе и она "заключается в том, что [Евросоюзу] нужна институциональная реформа, по крайней мере, одновременно с расширением". 

Успех реформы, по мнению Кукиса, будет зависеть от того, "насколько упорно" будут вестись переговоры и насколько четко Берлин донесет до общественности, что "допустит расширение ЕС только при условии проведения институциональных реформ" . 

Как отмечает Euractiv, действующее правительство Германии выступает за реформирование ЕС с начала вступления в должность. 

Так, федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призывал отказаться от принципа единогласия в ЕС в пользу квалифицированного большинства 31 мая, после дискуссий, касающихся шестого пакета санкций ЕС против России, когда Венгрия блокировала принятие санкций. Венгрию впоследствии Европарламент обвинил в злоупотреблении принципом единогласия

Шольц, призывая пересмотреть этот принцип, подчеркивал в июне, что не только кандидаты должны готовиться к вступлению в ЕС, но и союз тоже должен готовиться к их принятию.

Как сообщает Ouest-France, о необходимости пересмотра принципа заявляла также в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Однако есть и скептики, которых нужно убеждать, пишет Euractiv и напоминает, что в мае 13 восточноевропейских и скандинавских государств – членов ЕС в совместном документе предупредили о "непродуманных и преждевременных попытках начать процесс изменения договора".

Речь преимущественно о странах, которые выступают за быстрое расширение ЕС, отметил эксперт немецкого аналитического центра SWP Николай фон Ондарза на мероприятии, где выступал Кукис. Ондарза считает, что перспектива расширения союза может стать ключом к его реформированию. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Европарламент, реформы, ФРГ, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, реформа, ЕС
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