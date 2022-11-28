Германия согласится на расширение ЕС только при условии его реформирования – советник Шольца

Кукис считает, что Евросоюзу нужна институциональная реформа, "по крайней мере, одновременно с расширением" Фото: ЕРА

Чиновник подчеркнул, что правительство Германии занимает очень четкую позицию в этом вопросе и она "заключается в том, что [Евросоюзу] нужна институциональная реформа, по крайней мере, одновременно с расширением".

Успех реформы, по мнению Кукиса, будет зависеть от того, "насколько упорно" будут вестись переговоры и насколько четко Берлин донесет до общественности, что "допустит расширение ЕС только при условии проведения институциональных реформ" .

Как отмечает Euractiv, действующее правительство Германии выступает за реформирование ЕС с начала вступления в должность.

Так, федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призывал отказаться от принципа единогласия в ЕС в пользу квалифицированного большинства 31 мая, после дискуссий, касающихся шестого пакета санкций ЕС против России, когда Венгрия блокировала принятие санкций. Венгрию впоследствии Европарламент обвинил в злоупотреблении принципом единогласия.

Шольц, призывая пересмотреть этот принцип, подчеркивал в июне, что не только кандидаты должны готовиться к вступлению в ЕС, но и союз тоже должен готовиться к их принятию.

Как сообщает Ouest-France, о необходимости пересмотра принципа заявляла также в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако есть и скептики, которых нужно убеждать, пишет Euractiv и напоминает, что в мае 13 восточноевропейских и скандинавских государств – членов ЕС в совместном документе предупредили о "непродуманных и преждевременных попытках начать процесс изменения договора".

Речь преимущественно о странах, которые выступают за быстрое расширение ЕС, отметил эксперт немецкого аналитического центра SWP Николай фон Ондарза на мероприятии, где выступал Кукис. Ондарза считает, что перспектива расширения союза может стать ключом к его реформированию.