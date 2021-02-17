Гейтс считает, что жители богатых стран должны есть только искусственное мясо

Богатые страны должны отказаться от натуральной говядины, поскольку крупный рогатый скот выделяет в атмосферу метан в процессе жизнедеятельности, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс уверен, что всем богатым странам нужно отказаться от производства натуральной говядины и перейти на потребление искусственной. Такую идею он высказал в интервью американскому изданию MIT Technology Review 14 февраля, обсуждая свою новую книгу "Как избежать климатической катастрофы".

Отказ от натуральной говядины миллиардер объяснил проблемой c выбросами метана в результате кормления крупного рогатого скота. Бактерии в пищеварительной системе животных также выделяют метан при переваривании травы, сказал Гейтс.

Миллиардер полагает, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. Для бедных стран он сделал исключение. Он не думает, что 80 беднейших стран будут есть синтетическое мясо.

К примеру, в Африке Гейтс предлагает использовать генную модификацию животных, чтобы резко увеличить количество говядины на душу населения, контролируя при этом объем выбросов метана.

Бизнесмен отметил, что переход к альтернативе натуральному мясу сложен не только с финансовой точки зрения, но и с политической в странах с высоким и средним уровнем дохода.

Ко вкусовой разнице между искусственной и натуральной говядиной можно привыкнуть. Со временем вкус даже станет лучшим, уверен бизнесмен. Наценка на экологичность достаточно умеренная, чтобы позволить изменить поведение людей или использовать регуляторные правила для того, чтобы полностью изменить потребность, отметил Гейтс.

Британская газета The Guardian со ссылкой на отчет Greenpeace писала в сентябре прошлого года, что уровень выбросов парниковых газов от коров, свиней и другого домашнего скота больше влияет на глобальное потепление, чем автомобильная промышленность. Экологи считают, что даже в случае полного перехода жителей Евросоюза на электромобили углекислый газ, выделяемый животными, продолжит ухудшать экологическую обстановку.

Газета ссылается на данные ООН за 2018 год, в которых сказано, что домашний скот на территории Европы выделил около 502 млн тонн углекислого газа. В этом же году автомобильные выбросы составили 656 млн тонн.