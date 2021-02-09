Гибель Коби Брайанта. Пилота вертолета обвинили в нарушении правил

Пилот вертолета, на котором летел знаменитый баскетболист Коби Брайант, трагический погибший в 2020 году, залетел в облакаи не заметил, как вертолет накренился, полагают в Национальном совете по безопасности на транспорте США.

Пилот легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, вероятно, был дезориентирован из-за того, что залетел в облака. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Роберта Сумвальта.

Пролет через облака является нарушением государственных стандартов. Пилот летел по правилам визуального полета, поэтому ему нужно было видеть, куда он направляется. Прежде, чем выйти из облаков, вертолет резко накренился и врезался в холмы Южной Калифорнии, а все, кто находился на борту, погибли.

Решив подняться над облаками, пилот вертолета попал в распространенную ловушку – когда пилот теряет визуальные подсказки, летя в туман или темноту, внутреннее ухо может посылать в мозг ошибочные сигналы, вызывающие пространственную дезориентацию. Пилот полагает, что он летит по прямой, когда на самом деле самолет или вертолет сильно кренится.

Совет также обвинил компанию Island Express Helicopters Inc., которая эксплуатировала этот вертолет, в недостаточном надзоре за вопросами безопасности. Компания отрицает ответственность и заявляет, что крушение было обстоятельством непреодолимой силы, которое компания не могла контролировать.

По данным NTSB, в период с 2010 по 2019 год произошло 184 авиакатастрофы, вызванной пространственной дезориентацией, в том числе 20 летальных падений вертолета.

Брайант вместе с дочерью Джанной погиб при крушении вертолета 26 января 2020 года.

Вертолет, в котором летел Брайант, врезался в склон холма в пригороде Лос-Анджелеса Калабасас. Погибли все девять человек на борту. Эксперты установили, что у вертолета не было признаков механического отказа. У баскетболиста осталась жена и трое детей.

Жена Брайанта сообщила об учреждении специального фонда для семей жертв катастрофы.

Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.