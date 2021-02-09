ГОРДОН
 
 
МИР

Гибель Коби Брайанта. Пилота вертолета обвинили в нарушении правил

Пилот вертолета, на котором летел знаменитый баскетболист Коби Брайант, трагический погибший в 2020 году, залетел в облакаи не заметил, как вертолет накренился, полагают в Национальном совете по безопасности на транспорте США.

Вместе с Брайантом погибла его дочь Джанна
Вместе с Брайантом погибла его дочь Джанна
Фото: EPA

Пилот легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, вероятно, был дезориентирован из-за того, что залетел в облака. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Роберта Сумвальта.

Пролет через облака является нарушением государственных стандартов. Пилот летел по правилам визуального полета, поэтому ему нужно было видеть, куда он направляется. Прежде, чем выйти из облаков, вертолет резко накренился и врезался в холмы Южной Калифорнии, а все, кто находился на борту, погибли.

Решив подняться над облаками, пилот вертолета попал в распространенную ловушку – когда пилот теряет визуальные подсказки, летя в туман или темноту, внутреннее ухо может посылать в мозг ошибочные сигналы, вызывающие пространственную дезориентацию. Пилот полагает, что он летит по прямой, когда на самом деле самолет или вертолет сильно кренится. 

Совет также обвинил компанию Island Express Helicopters Inc., которая эксплуатировала этот вертолет, в недостаточном надзоре за вопросами безопасности. Компания отрицает ответственность и заявляет, что крушение было обстоятельством непреодолимой силы, которое компания не могла контролировать.

По данным NTSB, в период с 2010 по 2019 год произошло 184 авиакатастрофы, вызванной пространственной дезориентацией, в том числе 20 летальных падений вертолета.

Брайант вместе с дочерью Джанной погиб при крушении вертолета 26 января 2020 года.

Вертолет, в котором летел Брайант, врезался в склон холма в пригороде Лос-Анджелеса Калабасас. Погибли все девять человек на борту. Эксперты установили, что у вертолета не было признаков механического отказа. У баскетболиста осталась жена и трое детей.

Жена Брайанта сообщила об учреждении специального фонда для семей жертв катастрофы.

Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Теги: баскетбол, авиакатастрофа, вертолет, крушение, туман, жертвы, Коби Брайант, облако, пилот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мишель Шмыгаль", "Главное не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
"Мишель Шмыгаль", "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
Принцесса Евгения родила первенца
Принцесса Евгения родила первенца
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
Внучка Ющенко показала бойфренда
Внучка Ющенко показала бойфренда
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS