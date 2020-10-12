"Он смотрит с небес и гордится нами". "Лейкерс" выиграли чемпионат NBA и посвятили победу Брайанту

В шестом матче финальной серии плей-офф NBA "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграли "Майами Хит" – 106:93, впервые с 2010 года став победителями чемпионата. Игроки и руководство клуба посвятили успех великому баскетболисту Коби Брайанту, который в январе погиб в авиакатастрофе.

11 октября "Лос-Анджелес Лейкерс" в шестом матче финальной серии плей-офф чемпионата NBA выиграли на выезде у "Майами Хит" – 106:93. Счет серии стал 4:2, таким образом калифорнийцы стали чемпионами NBA 2020 года, пишет Los Angeles Times.

Это первый успех клуба с 2010 года, тогда за команду еще выступал Коби Брайант.

После матча игроки и руководство клуба заявили, что посвящают победу памяти великого чемпиона, который вместе с дочерью Джанной погиб при крушении вертолета 26 января 2020 года.

"Мы знаем, что должны были сделать это для Коби и Джиджи", – сказал нападающий Маркифф Моррис.

"Мы не подвели его. После трагедии все, что мы делали, – все было для него. Я знаю, что он смотрит на нас с небес и гордится нами", – заявил центровой Энтони Дэвис.

"Присутствие Коби было магическим, словно мы играли шесть на пять", – считает операционный директор клуба Тим Харрис.

В некоторых матчах плей-офф игроки "Лейкерс" носили майки из змеиной кожи, разработанные Брайантом.

Он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Вертолет, в котором летел Брайант, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. Погибли все девять человек на борту. Эксперты установили, что у вертолета не было признаков механического отказа. У баскетболиста осталась жена и трое детей.