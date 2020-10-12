ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Он смотрит с небес и гордится нами". "Лейкерс" выиграли чемпионат NBA и посвятили победу Брайанту

В шестом матче финальной серии плей-офф NBA "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграли "Майами Хит" – 106:93, впервые с 2010 года став победителями чемпионата. Игроки и руководство клуба посвятили успех великому баскетболисту Коби Брайанту, который в январе погиб в авиакатастрофе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграли "Майами Хит" в финальной серии
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграли "Майами Хит" в финальной серии
Фото: ЕРА

11 октября "Лос-Анджелес Лейкерс" в шестом матче финальной серии плей-офф чемпионата NBA выиграли на выезде у "Майами Хит" – 106:93. Счет серии стал 4:2, таким образом калифорнийцы стали чемпионами NBA 2020 года, пишет Los Angeles Times.

Это первый успех клуба с 2010 года, тогда за команду еще выступал Коби Брайант.

После матча игроки и руководство клуба заявили, что посвящают победу памяти великого чемпиона, который вместе с дочерью Джанной погиб при крушении вертолета 26 января 2020 года.

"Мы знаем, что должны были сделать это для Коби и Джиджи", – сказал нападающий Маркифф Моррис.

"Мы не подвели его. После трагедии все, что мы делали, – все было для него. Я знаю, что он смотрит на нас с небес и гордится нами", – заявил центровой Энтони Дэвис.

"Присутствие Коби было магическим, словно мы играли шесть на пять", – считает операционный директор клуба Тим Харрис.

В некоторых матчах плей-офф игроки "Лейкерс" носили майки из змеиной кожи, разработанные Брайантом.

Он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Вертолет, в котором летел Брайант, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. Погибли все девять человек на борту. Эксперты установили, что у вертолета не было признаков механического отказа. У баскетболиста осталась жена и трое детей.

Теги: баскетбол, авиакатастрофа, вертолет, Лос-Анджелес, плей-офф, Коби Брайант, NBA
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни
Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами
"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
Гвоздева стала мамой во второй раз. Фото из роддома
Гвоздева стала мамой во второй раз. Фото из роддома
"Танцы со звездами". Результаты седьмого эфира проекта
"Танцы со звездами". Результаты седьмого эфира проекта
"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка
"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка
  Позитив заразился коронавирусом. У его партнерши по "Танцам со звездами" температура 35,1 ºС
  Позитив заразился коронавирусом. У его партнерши по "Танцам со звездами" температура 35,1 ºС
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
"Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS