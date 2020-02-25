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В Лос-Анджелесе попрощались с Коби Брайантом. Фоторепортаж

Сегодня 17.08

24 февраля на арене баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" "Стейплс-центр" состоялась церемония прощания с американским баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джианной, которые погибли 26 января при крушении вертолета в пригороде Лос-Анджелеса. На церемонии прощания присутствовали более 20 тыс. человек. Фотографии из США опубликовало агентство ЕРА.

Теги: баскетбол, Лос-Анджелес, Коби Брайант
 

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