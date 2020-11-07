Глава аппарата Белого дома заразился коронавирусом – СМИ

По информации Bloomberg, глава администрации президента США Марк Медоуз участвовал в нескольких мероприятиях после инфицирования коронавирусом, не надевая маску.

В Белом доме отказались комментировать информацию о заражении Медоуза Фото: EPA

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 7 ноября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным собеседников агентства, Медоуз узнал о заражении вечером 3 ноября, однако продолжал участвовать в мероприятиях, связанных с выборами президента США, не используя средства индивидуальной защиты.

Кроме того, коронавирусом заразились еще как минимум четверо сотрудников аппарата Белого дома, в том числе старший помощник президента Дональда Трампа Ник Трейнер.

Медоуз и Белый дом отказались прокомментировать ситуацию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 7 ноября в мире коронавирусом заразилось 49,32 млн человек, 1,24 млн из них умерли, 32,48 млн выздоровели. В Соединенных Штатах подтверждено 9,7 млн случаев инфицирования, более 236 тыс. человек скончались.