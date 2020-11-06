Франция ужесточила требования для путешествующих из Украины

Перед посадкой на самолет во Францию из Украины всем пассажирам в возрасте от 11 лет необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщило посольство Франции в Украине.

С начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 440 тыс. человек Фото: depositphotos.com

В Украине с 11 ноября все пассажиры авиарейсов во Францию должны предъявить отрицательные результаты теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе посольства Франции в Украине.

"Перед посадкой на самолет, следующий во Францию из Украины, всем пассажирам в возрасте от 11 лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР)", – говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что ПЦР должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Франция занимает пятое место в мире по распространению COVID-19: в стране подтверждено 1 млн 709 тыс. случаев заболевания, 39 тыс. человек умерли, 131,8 тыс. выздоровели.