Глава МИД Франции заявил, что страна отреагирует на российский закон о шампанском в ближайшие дни

По его словам, Франция пока полностью не изучила новый российский закон, но если РФ нарушила правила Всемирной торговой организации, Париж может подать иск против Москвы.
Ле Дриан заявил, что Франция отреагирует в ближайшие дни на уровне двусторонних отношений с российскими властями, а также на европейском уровне, чтобы защитить интересы французских производителей, "особенно интересы географических наименований".
2 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому писать "шампанское" на этикетках разрешается только в отношении вина, произведенного на территории России. Иностранные компании должны маркировать напиток как "игристое вино".
Производитель Moet Hennessy сообщил об остановке поставок шампанских вин в РФ на неизвестный срок, но уже 4 июля согласился печатать "игристое вино" на этикетках бутылок, отправляемых в Россию.
Французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne (Комитет вин Шампани) потребовало изменить принятый в России закон, который обязывает иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино", и призвало членов объединения временно отказаться от поставок в Россию.
Против российского закона о маркировке иностранного шампанского также выступила Еврокомиссия.