Глава МИД Франции заявил, что страна отреагирует на российский закон о шампанском в ближайшие дни

Ле Дриан заявил, что Франция отреагирует на российский закон в ближайшие дни на уровне двусторонних отношений с российскими властями, а также на европейском уровне Фото: EPA

По его словам, Франция пока полностью не изучила новый российский закон, но если РФ нарушила правила Всемирной торговой организации, Париж может подать иск против Москвы.

Ле Дриан заявил, что Франция отреагирует в ближайшие дни на уровне двусторонних отношений с российскими властями, а также на европейском уровне, чтобы защитить интересы французских производителей, "особенно интересы географических наименований".