Комитет вин Шампани призвал остановить поставки шампанского в Россию

Во Франции намерены защищать своих производителей шампанского Фото: depositphotos.com

Комитет выразил сожаление, что новый российский закон не гарантирует российским потребителям получение прозрачной информации о происхождении и характеристиках вина.

Организация попросила французских и европейских дипломатов добиться от России изменения закона. Производители вина отметили, что название "шампанское", которое относится к винам, произведенным во французскому регионе Шампань, юридически защищено в 120 странах мира.

Министр торговли Франции Франк Ристер заявил в Twitter, что внимательно следит за последствиями нового российского закона и поддерживает контакты с винной промышленностью и европейскими партнерами Франции.

"Мы обязательно поддержим наших производителей и их превосходство. Да здравствует французское шампанское!" – написал он.

Nous suivons de près les implications de la nouvelle loi viti-vinicole russe, en lien étroit avec les professionnels et nos partenaires * .

Aucun doute possible : nous soutiendrons sans faille nos producteurs et l’excellence * . Vive le #champagne français ! #CIVC @Champagne https://t.co/JuOgizDvyp — Franck Riester (@franckriester) July 5, 2021

Против российского закона о маркировке иностранного шампанского также выступила Еврокомиссия.

"Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и предпримем необходимые шаги, если этот закон вступит в силу. Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту", – заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер на брифинге 5 июля. Видео брифинга опубликовано на сайте органа.