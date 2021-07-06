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Комитет вин Шампани призвал остановить поставки шампанского в Россию

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Во Франции намерены защищать своих производителей шампанского
Во Франции намерены защищать своих производителей шампанского
Фото: depositphotos.com

Французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne (Комитет вин Шампани) потребовало изменить принятый в России закон, который обязывает иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино", и призвало членов объединения временно отказаться от поставок в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей организации Максима Тубара и Жана-Мари Барильера.

Комитет выразил сожаление, что новый российский закон не гарантирует российским потребителям получение прозрачной информации о происхождении и характеристиках вина.

Организация попросила французских и европейских дипломатов добиться от России изменения закона. Производители вина отметили, что название "шампанское", которое относится к винам, произведенным во французскому регионе Шампань, юридически защищено в 120 странах мира.

Министр торговли Франции Франк Ристер заявил в Twitter, что внимательно следит за последствиями нового российского закона и поддерживает контакты с винной промышленностью и европейскими партнерами Франции.

"Мы обязательно поддержим наших производителей и их превосходство. Да здравствует французское шампанское!" – написал он.

Против российского закона о маркировке иностранного шампанского также выступила Еврокомиссия.

"Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и предпримем необходимые шаги, если этот закон вступит в силу. Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту", – заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер на брифинге 5 июля. Видео брифинга опубликовано на сайте органа.

Контекст:

Comitе Champagne – французская организация, одной из целей которой является защита имиджа напитка и охрана его названия. Ее членами являются, в частности, Moеt & Chandon, Dom Perignon, Bollinger, Veuve Clicquot, G.H. Martel & Co и другие. 

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому понятие "шампанское" разрешается использовать только в отношении вина, произведенного на территории России. Иностранные компании должны маркировать напиток как "игристое вино". 

Производитель Moet Hennessy сообщил об остановке поставок шампанских вин в РФ на неизвестный срок, но уже 4 июля согласился печатать "игристое вино" на этикетках бутылок, отправляемых в Россию.

Теги: Россия, Франция, Еврокомиссия, вино, виноделие, закон, торговля, Франк Ристер
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