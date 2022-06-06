Глава МИД Венгрии поддержал спикера парламента, который заявил о "психических проблемах" Зеленского

"В то время как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь раздираемой войной Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить", – написал он.
Сийярто обвинил украинских политиков в том, что они "никогда не говорили вслух "спасибо".
"Исходя из всего этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены", – добавил он.
Кевер заявил в интервью, которое вышло 4 июня, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.
"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.
Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига в ответ назвал Кевера "недополитиком", а его высказывания – совершенно неприемлемыми.