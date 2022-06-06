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Глава МИД Венгрии поддержал спикера парламента, который заявил о "психических проблемах" Зеленского

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Сийярто: Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены
Сийярто: Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены
Фото: EPA

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова главы венгерского парламента Ласло Кевера, который заявил о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Сийярто написал в Facebook.

"В то время как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь раздираемой войной Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить", – написал он.

Сийярто обвинил украинских политиков в том, что они "никогда не говорили вслух "спасибо".

"Исходя из всего этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены", – добавил он.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/552095279717103

Контекст:

Кевер заявил в интервью, которое вышло 4 июня, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига в ответ назвал Кевера "недополитиком", а его высказывания – совершенно неприемлемыми.

Теги: Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Ласло Кевер
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