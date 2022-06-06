Глава МИД Венгрии поддержал спикера парламента, который заявил о "психических проблемах" Зеленского

"В то время как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь раздираемой войной Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить", – написал он.

Сийярто обвинил украинских политиков в том, что они "никогда не говорили вслух "спасибо".

"Исходя из всего этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены", – добавил он.