Глава Туркменистана поиграл с министрами в мини-футбол. СМИ пишут, что у его соперников "подкашивались ноги". Видео

Издание "Медуза" пошутило о "талантах" туркменского президента во всех сферах. В частности, журналисты пишут, что Бердымухамедов был настолько неудержимым в матче, что "у вратарей невольно подкашивались ноги".
После матча президент улетел по делам, "оставив восхищенных чиновников размышлять о молодежи Туркменистана, для которой и построили этот спортивный комплекс", иронично отмечает "Медуза".
Бердымухамедов не впервые публично демонстрирует свои разносторонние "таланты". В частности, он регулярно читает рэп собственного сочинения на разные темы, будь то спортивный Туркменистан или его лошадь.
Также он устраивал дрифт, принимал участие в стрельбе из пистолета и бросании ножей по мишеням, верхом на лошади осматривал строительные объекты, пробовал себя в роли автомеханика и диджея, а совсем недавно – полетал на сверхзвуковом боевом самолете.