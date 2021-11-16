Глава Туркменистана поиграл с министрами в мини-футбол. СМИ пишут, что у его соперников "подкашивались ноги". Видео

Издание "Медуза" пошутило о "талантах" туркменского президента во всех сферах. В частности, журналисты пишут, что Бердымухамедов был настолько неудержимым в матче, что "у вратарей невольно подкашивались ноги".

После матча президент улетел по делам, "оставив восхищенных чиновников размышлять о молодежи Туркменистана, для которой и построили этот спортивный комплекс", иронично отмечает "Медуза".

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