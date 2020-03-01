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Глава УПЦ МП Онуфрий возглавил антиправительственное шествие в Черногории

Участники шествия в честь праздника Симеона Мироточивого в столице Черногории Подгорице протестовали против закона, позволяющего властям конфисковать имущество Сербской православной церкви. В мероприятиях принимал участие глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.

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Крестный ход прошел по улицам Подгорицы
Крестный ход прошел по улицам Подгорицы
Фото: news.church.ua

Торжества по случаю дня памяти Симеона Мироточивого и 800-летия Черногорской митрополии, которые прошли в Подгорице 29 февраля, возглавил митрополит Онуфрий, глава Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.

Онуфрий отслужил литургию, после чего принял участие в шествии по улицам Подгорицы вместе с десятками тысяч верующих, отметили в пресс-службе.

Портал Orthodox Christianity информирует, что шествие стало частью антиправительственных акций, которые проводят православные Черногории. Протесты начались в декабре после принятия закона, который позволяет государству конфисковать собственность религиозной общины, в частности Сербской православной церкви.

Посольство Украины в Черногории 27 февраля опубликовало в Facebook заявление, в котором говорилось, что "митрополит Онуфрий как высокопоставленный церковный чиновник Русской православной церкви не уполномочен выражать мнение большинства православных верующих Украины или Православной церкви Украины".

Большинство православных в Черногории – прихожане Сербской православной церкви, которая не признает автокефалию Православной церкви Украины.

Теги: протесты, УПЦ МП, Онуфрий, Сербия, Черногория, посольство Украины, Подгорица
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