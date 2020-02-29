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Новинский: Ни полномочий, ни необходимости комментировать действия Онуфрия у МИД нет

Внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский и его коллеги-нардепы направили коллективный депутатский запрос в Министерство иностранных дел на имя его главы Вадима Пристайко в связи с комментарием посольства Украины в Черногории о визите в эту страну главы УПЦ МП Онуфрия.

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Вадим Новинский: Призываю МИД, как исполнительную власть, соблюдать закон
Вадим Новинский: Призываю МИД, как исполнительную власть, соблюдать закон
Фото: Вадим Новинский / Facebook

Внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что посольство Украины в Черногории нарушило принцип невмешательства государства в дела религии, прокомментировав визит в Черногорию главы УПЦ МП Онуфрия. Об этом политик написал 28 февраля в своем Facebook.

Посольство 27 февраля опубликовало в Facebook заявление, в котором сказано, что "митрополит Онуфрий, как высокопоставленный церковный чиновник Русской православной церкви, не уполномочен выражать мнение большинства православных верующих Украины или православной церкви Украины".

https://www.facebook.com/ukrainian.embassy.me/posts/3257743767588315

"Вчера чиновники посольства Украины в Черногории вышли далеко за рамки определенных законом полномочий, выпустив от имени посольства, а значит, и от имени всего Украинского государства заявление о том, что пребывающий в Черногории по приглашению высокопреосвященнейшего митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий не является главой украинской церкви. Это было грубое вмешательство государства в дела церкви, цинично нарушающее Конституцию, а также законы о свободе совести и о Кабинете Министров. Ни полномочий, ни необходимости комментировать и давать оценку действиям церковного иерарха, выставляя Украину ксенофобским государством, у Министерства иностранных дел нет", – написал Новинский.

Он добавил, что Украинская православная церковь признана всем православным миром, а Православную церковь Украины назвал "политической организацией" и "плодом союза" пятого президента Украины Петра Порошенко и константинопольского патриарха Варфоломея.

"Наш предстоятель блаженнейший митрополит Онуфрий пользуется заслуженным авторитетом среди верующих всех православных церквей. Его визит и братская поддержка от имени УПЦ в непростые для Сербской православной церкви в Черногории времена были тепло приняты десятками тысяч верующих, вышедшими на молитвенный протест против уничтожения их церкви по такому же сценарию, как и в Украине. Это мужественный поступок, вызывающий уважение. В связи с беспрецедентным заявлением украинского посольства в Черногории мы вместе с коллегами – народными депутатами Дмитрием Шенцевым, Дмитрием Шпеновым, Викторией Гриб, Мусой Магомедовым и Сергеем Магерой – направили коллективный депутатский запрос в Министерство иностранных дел на имя его главы министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко", – сообщил нардеп.

Новинский потребовал отозвать заявление посольства и официально его опровергнуть для мировых СМИ.

"Мы рассчитываем, что МИД незамедлительно проведет служебное расследование и установит причины, по которым стало возможным распространение таких антизаконных оценочных суждений чиновниками министерства. Мы требуем от МИД в установленный законом "О статусе народного депутата" срок предоставить отчеты о мерах, принятых для привлечения к ответственности виновных в происшествии и мерах для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Хотелось бы надеяться, что впредь дипломатические и консульские представительства Украины будут воздерживаться от комментирования зарубежных визитов представителей религиозных конфессий. Особенно сегодня, когда необходимы диалог и поиск консенсуса как внутри Украины, так и восстановление испорченных режимом Петра Порошенко отношений с соседними государствами", – заявил политик.

Он предложил парламентскому комитету по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рассмотреть эту ситуацию и дать ей оценку.

"Украинская православная церковь сегодня – один из немногих социальных институтов, которым доверяет общество. Она ведет свою миротворческую деятельность законно и на всей территории Украины, включая временно неподконтрольные регионы, являясь мостом для украинцев по обе стороны линии разграничения. Межконфессиональный мир и соблюдение гарантированного Конституцией принципа свободы совести – одно из важнейших условий для установления мира, территориальной целостности и единства страны. Призываю МИД, как исполнительную власть, соблюдать закон", – резюмировал народный депутат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1086793771687959&id=100010720391976

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю Епифанию в Стамбуле. 

В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ. РПЦ не признала новосозданную церковь.

Теги: МИД, УПЦ МП, Вадим Новинский, Онуфрий, Черногория, посольство Украины, Православная церковь Украины
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