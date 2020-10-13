Главу праворадикальной партии Словакии приговорили к тюремному заключению за то, что он раздавал по €1488

Суд признал депутата словацкого парламента от националистической политсилы L'SNS Мариана Котлебу виновным в пропаганде неонацизма. Политик публично передавал малообеспеченным семьям чеки на сумму €1488. Это число считается неонацистской шифровкой.

12 октября суд города Пезинок в Словакии приговорил депутата парламента от праворадикальной партии L'SNS Мариана Котлебу к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы за ущемление основных прав и свобод граждан путем пропаганды неонацизма. Об этом сообщило издание Aktuality.

В 2017 году политик публично выписал трем малообеспеченным семьям чеки на сумму €1488. По мнению судьи, это был театральный жест, нацеленный не на помощь людям, а на привлечение внимания к неонацистской шифровке.

В числе 1488 первая часть, "14", является отсылкой к программе выживания белой расы американского нациста Дэвида Лейна, а "88" в алфавитной записи цифр значит НН (Heil Hitler).

Свидетели также рассказали об интернет-магазине, которым в прошлом владел Мариан Котлеба со своими братьями. Покупатели, потратившие более 1488 крон, получали в подарок баллончик со слезоточивым газом. Также от имени партии однажды был сделан перевод на счет хоккейного клуба на сумму €1488.

Эксперты в суде показали, что Котлеба действовал намеренно, осознавая смысл числа.

Политик заявил, что обжалует приговор в Верховном суде Словакии. До рассмотрения апелляции он останется на свободе. Если Верховный суд оставит в силе тюремное заключение, Котлебе придется сдать мандат.

Лидер L'SNS стал широко известен в 2016 году, когда инициировал референдум о выходе Словакии из Европейского союза. Крайне правых тогда не поддержали даже другие евроскептики.

В 2020 году политсила Котлебы преодолела избирательный барьер на выборах в парламент.