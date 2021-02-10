Госдума РФ увеличила в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам на митингах

В России штраф за неповиновение сотрудникам силовых ведомств вырос с 0,5–1 тыс. руб. до 2–4 тыс. руб.

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон №1060689-7. Он увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщается в карточке рассмотрения соответствующего законопроекта.

По информации пресс-службы Госдумы РФ, штраф за неповиновение сотруднику министерства внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе охраны для физических лиц вырос с 0,5--1 тыс. руб. (188–376 грн) до 2–4 тыс. руб. (753–1507 грн). Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток, за неповиновение предусмотрен и новый вид наказания – обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Штраф за повторное неповиновение, если оно совершено организатором или участником публичного мероприятия, тоже вырос – с 5 тыс. руб. (1883 грн) до 10–20 тыс. руб. (3767–7537 грн). Кроме штрафа и ареста на срок до 30 суток, за это предусмотрели обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Законом также ужесточили ответственность за нарушения при финансировании массовых акций. Статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях дополнили двумя новыми частями, которые предусматривают для физических лиц штраф в 10–20 тыс. руб. (3767–7537 грн) или до 40 часов обязательных работ. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тыс. руб. (7537 грн–15 075 грн), для юрлиц – от 70 до 200 тыс. руб. (26 392–75 406 грн).

За перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое "не вправе это делать", граждан оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (3767–5657 грн), должностных лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. руб. (5657 грн–11 315 грн), юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (18 858–37 731 грн).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.