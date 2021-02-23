Гражданина Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

Жителю Швеции грозит до шести лет тюрьмы, прокуратура подозревает его в шпионаже на Россию.

Прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом 22 февраля сообщалось на сайте ведомства.

По словам прокурора Матса Люнгквиста, мужчина несколько лет передавал некие данные российскому дипломату за денежное вознаграждение.

"Он как консультант на своей предыдущей работе получил материалы, чтобы передать их иностранному государству, в данном случае России. То, что ему хорошо платили, показывает, какое значение русские придают его информации", – сообщил прокурор.

Мужчину задержали во время одной из встреч с дипломатом, по данным шведской прокуратуры, обвиняемый получил от него 27,8 тыс. крон ($3,3 тыс.).

Согласно обвинительному заключению, мужчина незаконно переносил материалы с рабочих компьютеров на свой личный, а затем – на USB-накопители. Также он фотографировал некоторые материалы с экрана рабочего компьютера. Прокуратура считает, что действия обвиняемого могли поставить под угрозу безопасность страны.

"Важно подчеркнуть, что истцом является Швеция, а не компании. Причина этого в том, что он изначально был уполномочен получать часть материала на своих рабочих местах. Распространение такой коммерческой тайны, которую кто-либо получил в ходе своей работы, не всегда наказуемо само по себе. Однако это может представлять собой шпионаж", – заявил Люнгквист.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Имя мужчины прокуратура не уточняет. SVT со ссылкой на Люнгквиста сообщает, что речь идет о подданном королевства, жителе Гетеборга. По его словам, информация, которую он передавал российской стороне, касалась компаний Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Седертелье, где он работал консультантом. Его арестовали в феврале 2019 года.