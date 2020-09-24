В Венгрии оправдали экс-евродепутата, обвиняемого в шпионаже в пользу России

Венгерская прокуратура просила для бывшего депутата Европарламента от венгерской партии "Йоббик" Белы Ковача, обвиняемого в шпионаже в пользу России и мошенничестве, семь лет строгого режима.

Ковача обвиняли в шпионаже и мошенничестве с бюджетом Европарламента Фото: ЕРА

С бывшего депутата Европарламента (ЕП) от венгерской партии "Йоббик" Белы Ковача сняли обвинения в шпионаже в пользу России, но приговорили к условному тюремному заключению сроком на 18 месяцев. Такое решение принял Будапештский суд, сообщило издание Hungary Today.

Ковач также оштрафован на 600 тыс. форинтов (около €1640) за мошенничество с бюджетом ЕП.

Жалобу на Ковача подавали управление защиты конституции и венгерское разведывательное управление внутренней безопасности в апреле 2014 года, после того, как выяснилось, что он регулярно встречался с российскими дипломатами и каждый месяц посещал Москву.

В октябре 2015 года ЕП временно лишил Ковача депутатского иммунитета.

Обвинения Ковачу были предъявлены также в октябре 2015 года по подозрению в шпионаже против институтов Евросоюза в пользу России в период с 2012-го по 2014 год.

В 2017 году ЕП снял с него иммунитет в связи с другим делом. Главный прокурор Венгрии Петер Полт просил об этом со ссылкой на Управление Евросоюза по борьбе с мошенничеством OLAF. Там предположили, что в период с 2012-го по 2013 год Ковач нанял четырех стажеров, которые на самом деле никогда не появлялись в Брюсселе и не работали. Позже ЕП объединил эти расследования в одно.

В том же году венгерская прокуратура предъявила Ковачу обвинение в мошенничестве с бюджетом и в предательстве общественного доверия.

Прокуратура просила для обвиняемого семь лет тюремного заключения в тюрьме строгого режима.

24 сентября суд постановил, что Ковач контактировал с российскими спецслужбами, но передавал информацию, которая уже была в публичном доступе. При этом суд приговорил его к полутора годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания три года по обвинению в налоговом мошенничестве и фальсификации документов.

Сам политик все обвинения в свой адрес неоднократно отрицал, говорится в сообщении.