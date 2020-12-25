Ходорковский: Я лучше ментам отдам в 10 раз больше, но с бандитами договариваться не буду

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что никогда не станет договариваться с бандитами.

"Я помню, как [в 90-х] меня вызвали в гостиницу в Измайловском парке. Я забыл название. И там человек 20 сидели, которые пытались объяснить мне, что они меня возьмут под свою "крышу". Они были не из старых бандюков. Это были молодые. А я упорно не понимал. Говорю: "Какой вы мне навстречу сервис собираетесь предложить?" Они охреневали. Чудом каким-то меня оттуда выпустили живым. Прямо был жесткий разговор. "Чьих будете?" – "Ничьих", – отметил Ходорковский.

По его словам, он не боится смерти.

"Знаете, это смешное свойство моей личности: я могу испугаться громкого звука – и отпрыгнуть... Это следствие того, что я всю молодость занимался взрывами. И когда что-нибудь взрывается, я сначала отпрыгиваю – потом думаю. Но совершенно – видимо, по той же причине – не боюсь смерти. Видимо, оно мне в голову не заходит. Не знаю. Как-то нету этой... Я много себя анализировал. Понимаете, у меня было время в жизни, когда я этим анализом мог заниматься. Не боюсь", – подчеркнул бизнесмен.

По его мнению, в 90-е только одна из "стрелок", в которых он участвовал, могла иметь серьезные последствия.

"Вы знаете, как-то один раз вот так, по-крутому, когда могло, как я теперь понимаю, закончиться тяжело. А во всех остальных случаях – уже нет. Я же сразу сказал публике: я работаю в режиме жесткой конфронтации. Я лучше ментам отдам в 10 раз больше, но с бандитами договариваться не буду. К слову, когда я был на зоне, у меня была абсолютно такая же позиция: "Я не буду договариваться с бандитами. Ни о чем", – резюмировал Ходорковский.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

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