С 1 января Хорватия приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Евросоюза. Эти полномочия продлятся до 30 июня 2020 года. Об этом сообщается в пресс-службе ЕС.
Хорватия присоединилась к Евросоюзу в 2013 году и впервые занимает пост председателя.
Своим девизом на этот срок Хорватия избрала "Сильная Европа в непростом мире".
В конце 2019 года Загреб обнародовал программу своего председательского мандата в Совете ЕС.
В документе говорится, что срок полномочий Хорватии приходится на сложный период перемен в Европейском союзе, который связан с выходом Великобритании из ЕС.
"Неравномерное экономическое развитие, изменение климата, увеличение миграции, распространение дезинформации и рост популизма – это некоторые из проблем современного мира, на которые граждане ждут ответов", – подчеркивается в программе.
Председательство в Совете ЕС меняется среди государств-членов союза каждые шесть месяцев. Перед Хорватией эту должность занимала Финляндия. В следующие полгода представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Совета по иностранным делам.