Своим девизом Хорватия избрала "Сильная Европа в непростом мире".

В Совете ЕС следующие полгода будет председательствовать Хорватия Фото: pixabay.com

С 1 января Хорватия приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Евросоюза. Эти полномочия продлятся до 30 июня 2020 года. Об этом сообщается в пресс-службе ЕС.

Хорватия присоединилась к Евросоюзу в 2013 году и впервые занимает пост председателя.

Своим девизом на этот срок Хорватия избрала "Сильная Европа в непростом мире".

В конце 2019 года Загреб обнародовал программу своего председательского мандата в Совете ЕС.

В документе говорится, что срок полномочий Хорватии приходится на сложный период перемен в Европейском союзе, который связан с выходом Великобритании из ЕС.

"Неравномерное экономическое развитие, изменение климата, увеличение миграции, распространение дезинформации и рост популизма – это некоторые из проблем современного мира, на которые граждане ждут ответов", – подчеркивается в программе.

Председательство в Совете ЕС меняется среди государств-членов союза каждые шесть месяцев. Перед Хорватией эту должность занимала Финляндия. В следующие полгода представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Совета по иностранным делам.