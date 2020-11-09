Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами

Компания Virgin Hyperloop провела более 400 тестов на полигоне перед тестовым запуском капсулы с людьми. Первыми пассажирами Hyperloop стали соучредитель и технический директор компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

Компания Virgin Hyperloop 8 ноября впервые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами. Испытания успешно прошли на полигоне DevLoop в штате Невада, где сооружен вакуумный тоннель протяженностью 500 метров, сказано в релизе компании.

Компания заявляет о проведении более 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми. Первыми пассажирами стали сооснователь и технический директор компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

"В течение последних нескольких лет команда Virgin Hyperloop работала над тем, чтобы воплотить в жизнь свои новаторские технологии. Проведя успешный тест, мы показали, что этот дух новаторства изменит стиль жизни людей повсюду живут. Изменится стиль работы и путешествий на годы вперед", – цитирует компания своего основателя, миллиардера и главу Virgin Group Ричарда Брэнсона.

Гигель отметил, что над проектом Hyperloop начали работать в гараже более 6 лет назад.

"Цель была проста – изменить способ передвижения людей. Сегодня мы совершили гигантский скачок к этой мечте", – сказал он.

Специально для испытаний построили двухместную капсулу XP-2. Уменьшенный прототип должен был показать безопасность такого вида путешествий. Серийная машина будет вмещать до 28 пассажиров, отметили в компании.

Hyperloop использует систему магнитной левитации и электродвигателя. Reuters пишет, что капсулы Hyperloop с пассажирами и грузом будут двигаться по вакуумным трубам со скоростью 600 миль в час (966 км/ч).

Поездка между Нью-Йорком и Вашингтоном займет всего 30 минут. Это вдвое быстрее, чем лететь на коммерческом реактивном самолете и в четыре раза быстрее поездки на высокоскоростном поезде, приводит сравнение агентство.

Первый в Европе испытательный участок Hyperloop планировала построить в Швейцарии, длина трассы, согласно проекту, составит 3 км.

22 июля 2019 года Virgin Hyperloop объявила о начале сотрудничества с правительством Саудовской Аравии, целью которого является изучение возможностей для строительства самого большого в мире полигона для испытаний Hyperloop – протяженностью 35 км.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в конце июля 2018 года говорил, что скоростной тоннельный транспорт Hyperloop может появиться в Украине в 2023 году. Для внедрения такой технологии Украина собрала "неплохой пул" компаний, говорил Омелян.