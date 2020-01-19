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В Индии отказываются строить Hyperloop первыми

Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что возможность внедрения в штате проекта Hyperloop рассмотрят, если подобное построят где-нибудь, "хотя бы 10 км".

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Технология предполагает разгон до 1000 км/ч
Фото: ЕРА

17 января заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что в штате не намерены первыми внедрять транспортную систему Hyperloop. Об этом сообщает The Indian Express.

Павар отметил, что проект Hyperloop "не реализован нигде в мире" и в штате рассмотрят вариант внедрения проекта в Махараштре, если где-нибудь построят и запустят "хотя бы 10 км" Hyperloop.

Замминистра объяснил, что проект дорогостоящий и правительство штата не располагает финансовыми ресурсами для внедрения экспериментального вида транспорта.

Издание отмечает, что с помощью Hyperloop планировали связать индийские города Мумбаи и Пуне (Махараштра). Расстояние между ними составляет около 150 км.

Технология Hyperloop, которую в 2013 году предложил американский бизнесмен Илон Маск, представляет собой систему вакуумного трубопровода для перемещения в специальных капсулах грузов и пассажиров со скоростью более 1000 км/ч.

Virgin Hyperloop One имеет тестовую трассу в пустыне Невада недалеко от Лас-Вегаса в США, ее длина составляет 500 м, сказано на сайте компании. Первый в Европе испытательный участок Hyperloop планируют построить в Швейцарии, длина трассы, согласно проекту, составит 3 км.

22 июля 2019 года Virgin Hyperloop One объявила о начале сотрудничества с правительством Саудовской Аравии, целью которого является изучение возможностей для строительства самого большого в мире полигона для испытаний Hyperloop – протяженностью 35 км.

Теги: транспорт, Индия, строительство, Hyperloop, скорость
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