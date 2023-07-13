"Идет дискуссия". Министр обороны Австралии ответил на запрос Украины о передаче истребителей F-18

Месяц назад Украина обратилась к Австралии с запросом о состоянии 41 списанного истребителя F-18 Hornet Фото: defence-ua.com

По его словам, "самолеты – это намного более трудный вопрос".

"Между нами и Украиной идет дискуссия, которая является важной и очень обстоятельной и плодотворной. Но конечным результатом этой дискуссии должен быть практический и своевременный вклад, который позволит изменить ситуацию к лучшему", – сказал он.

По данным ABC Radio National, ранее австралийская оппозиция призвала правительство "срочно предоставить новый и всеобъемлющий пакет поддержки народу Украины в его защите от незаконного и аморального вторжения России".

"Обязательства Австралии не успевают за нашими партнерами. Другие страны, не входящие в НАТО, теперь все больше затмевают поддержку Австралии", – написали в письме Марлесу и министру иностранных дел Пенни Вонг представители коалиции Саймон Бирмингем и Эндрю Хасти.

12 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о передаче Украины новой партии военной техники, в нее в том числе вошли 30 бронетранспортеров Bushmaster.