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В минобороны Финляндии назвали "не актуальной" передачу Украине истребителей Hornet F-18

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Истребители Hornet будут использоваться силами обороны Финляндии в течение ближайших нескольких лет, отметил глава минобороны
Истребители Hornet будут использоваться силами обороны Финляндии в течение ближайших нескольких лет, отметил глава минобороны
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Финляндия считает дискуссию о возможности передачи многоцелевых истребителей Hornet F-18 Украине "не актуальной".

Об этом 11 апреля заявил министр обороны страны Антти Кайкконен, его цитирует Uutissuomalainen.

По словам Кайкконена, истребители Hornet будут использоваться силами обороны Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

Глава минобороны Финляндии добавил, что ответ на запрос Украины был дан на прошлой неделе.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

10 марта Санна Марин (после проигрыша на выборах в начале апреля подала в отставку с должности премьер-министра) посетила Киев и заявила, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться

13 марта, комментируя обсуждение этого вопроса в политических кругах Финляндии, она сказала, что "Финляндия не выработала никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения".

Теги: Украина, Финляндия, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, Антти Кайкконен
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