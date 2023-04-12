В минобороны Финляндии назвали "не актуальной" передачу Украине истребителей Hornet F-18

Истребители Hornet будут использоваться силами обороны Финляндии в течение ближайших нескольких лет, отметил глава минобороны Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 11 апреля заявил министр обороны страны Антти Кайкконен, его цитирует Uutissuomalainen.

По словам Кайкконена, истребители Hornet будут использоваться силами обороны Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

Глава минобороны Финляндии добавил, что ответ на запрос Украины был дан на прошлой неделе.