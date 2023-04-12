В минобороны Финляндии назвали "не актуальной" передачу Украине истребителей Hornet F-18

Об этом 11 апреля заявил министр обороны страны Антти Кайкконен, его цитирует Uutissuomalainen.
По словам Кайкконена, истребители Hornet будут использоваться силами обороны Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.
Глава минобороны Финляндии добавил, что ответ на запрос Украины был дан на прошлой неделе.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
10 марта Санна Марин (после проигрыша на выборах в начале апреля подала в отставку с должности премьер-министра) посетила Киев и заявила, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться.
13 марта, комментируя обсуждение этого вопроса в политических кругах Финляндии, она сказала, что "Финляндия не выработала никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения".