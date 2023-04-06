Правительство Финляндии подало в отставку после проигрыша на выборах. Марин станет рядовым депутатом парламента

Марин, партия которой на выборах 2 апреля заняла третье место, будет исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабинета.

Председатель победившей на выборах коалиции Петтери Орпо приступит к консультациям нового правительства на следующей неделе. Издание отмечает, что техническое правительство Марин будет заниматься текущими делами, но не имеет полномочий принимать важные политические решения.

Накануне Марин объявила, что осенью покинет пост председателя Социал-демократической партии и станет рядовым депутатом парламента.

Санна Марин была самым молодым премьер-министром в мире, когда вступила в должность в 2019 году – ей тогда было 34 года. Она возглавила СДП и правительство в 2019 году, когда Антти Ринне пришлось уйти в отставку менее чем через год после начала избирательного периода, пишет газета.