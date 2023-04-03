В Финляндии на выборах победила правая партия. Санна Марин признала поражение и уйдет в отставку

Партия Орпо получила 48 мест в 200-местном парламенте, правая Партия финнов получила 46 мест, а левые социал-демократы, к которым принадлежит Марин, получили 42 места. Между тремя лидерами осталось менее одного процентного пункта.

Марин признала поражение и заявила, что "прославление демократии – это всегда прекрасно". По ее мнению, ее партия хорошо показала себя на выборах. В Финляндии крупнейшая партия в парламенте традиционно получает первый шанс сформировать коалиционное правительство и обычно претендует на пост премьер-министра.

Санна Марин была самым молодым премьер-министром в мире, когда вступила в должность в 2019 году – ей тогда было 34 года.