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В Финляндии на выборах победила правая партия. Санна Марин признала поражение и уйдет в отставку

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Санна Марин уступит должность премьера Петтери Орпо
Санна Марин уступит должность премьера Петтери Орпо
Фото: EPA

Лидер правой Национальной коалиционной партии Финляндии Петтери Орпо одержал победу на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Партия действующего премьера Санны Марин заняла третье место, сообщает Euronews 3 апреля.

Партия Орпо получила 48 мест в 200-местном парламенте, правая Партия финнов получила 46 мест, а левые социал-демократы, к которым принадлежит Марин, получили 42 места. Между тремя лидерами осталось менее одного процентного пункта.

Марин признала поражение и заявила, что "прославление демократии – это всегда прекрасно". По ее мнению, ее партия хорошо показала себя на выборах. В Финляндии крупнейшая партия в парламенте традиционно получает первый шанс сформировать коалиционное правительство и обычно претендует на пост премьер-министра.

Санна Марин была самым молодым премьер-министром в мире, когда вступила в должность в 2019 году – ей тогда было 34 года.

Контекст:

Финляндия активно поддерживает Украину в войне против российских оккупантов. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки. Общая стоимость 13-го пакета помощи Украине составила более €160 млн. О передаче 12-го пакета военной помощи минобороны Финляндии объявляло 20 января.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: выборы, правительство, Финляндия, Санна Марин
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