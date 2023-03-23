Финляндия передаст Украине еще три танка Leopard 2 для разминирования

Кайкконен: Мы продолжим наши решительные усилия по поддержке Украины в отражении жестокого вторжения России Фото: EPA

Страна передаст Украине 14-й пакет военной помощи на €161 млн, в который войдут в том числе указанные танки и расходы на обучение украинских экипажей. Пакет также содержит тяжелое вооружение и боеприпасы.

Всего Финляндия передала Украине военной помощи на около €910 млн. В министерстве отметили, что ранее уже одобрили передачу таких танков Украине, теперь общее их количество достигло шести единиц.

"Для Украины вся материальная помощь жизненно важна для защиты страны. Мы продолжим наши решительные усилия по поддержке Украины в отражении жестокого вторжения России", – сказал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

В пресс-службе добавили, что при принятии решения о дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсы вооруженных сил Финляндии.