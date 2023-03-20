Сотни "танкеров-призраков" в Балтийском море, которые перевозят российскую нефть, угрожают безопасности судоходства – СМИ

В случае аварии и разлива нефти все последствия придутся на такие страны, как Финляндия и Эстония – Еuractiv Фото: gcaptain.com

По данным издания, прибытие сотен танкеров в плохом техническом состоянии в уже и так перегруженный Финский залив многократно увеличило риски для морской безопасности и окружающей среды.

"В случае аварии и разлива нефти все последствия придутся на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли "танкеры-призраки" надлежащим образом", – говорится в статье.

"По нашим оценкам, на некоторых из этих судов есть экипажи, которые, возможно, никогда не плавали в этом районе. Это создает риск аварии", – сказал представитель береговой охраны Финского залива Туомас Луукконен.

Доцент кафедры морского транспорта Таллиннского технологического университета Улла Тапанинен отметила, что за последние полгода в акватории стало работать большое количество судоходных компаний, о которых у властей практически нет информации.

"Мы не получаем информации ни об экипаже, ни о состоянии и возрасте судов, поскольку они не заходят в европейские порты", – добавила она.