Сотни "танкеров-призраков" в Балтийском море, которые перевозят российскую нефть, угрожают безопасности судоходства – СМИ

По данным издания, прибытие сотен танкеров в плохом техническом состоянии в уже и так перегруженный Финский залив многократно увеличило риски для морской безопасности и окружающей среды.
"В случае аварии и разлива нефти все последствия придутся на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли "танкеры-призраки" надлежащим образом", – говорится в статье.
"По нашим оценкам, на некоторых из этих судов есть экипажи, которые, возможно, никогда не плавали в этом районе. Это создает риск аварии", – сказал представитель береговой охраны Финского залива Туомас Луукконен.
Доцент кафедры морского транспорта Таллиннского технологического университета Улла Тапанинен отметила, что за последние полгода в акватории стало работать большое количество судоходных компаний, о которых у властей практически нет информации.
"Мы не получаем информации ни об экипаже, ни о состоянии и возрасте судов, поскольку они не заходят в европейские порты", – добавила она.
В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писал Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".