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Сотни "танкеров-призраков" в Балтийском море, которые перевозят российскую нефть, угрожают безопасности судоходства – СМИ

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В случае аварии и разлива нефти все последствия придутся на такие страны, как Финляндия и Эстония Еuractiv
В случае аварии и разлива нефти все последствия придутся на такие страны, как Финляндия и Эстония – Еuractiv
Фото: gcaptain.com

После того как G7 ввела потолок цен на российскую нефть, а Евросоюз и Великобритания запретили морской импорт российской сырой нефти, Россия увеличила использование "сомнительных" судов для перевозки топлива через Балтийское море. Об этом 20 марта пишет Еuractiv.

По данным издания, прибытие сотен танкеров в плохом техническом состоянии в уже и так перегруженный Финский залив многократно увеличило риски для морской безопасности и окружающей среды.

"В случае аварии и разлива нефти все последствия придутся на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли "танкеры-призраки" надлежащим образом", – говорится в статье.

"По нашим оценкам, на некоторых из этих судов есть экипажи, которые, возможно, никогда не плавали в этом районе. Это создает риск аварии", – сказал представитель береговой охраны Финского залива Туомас Луукконен.

Доцент кафедры морского транспорта Таллиннского технологического университета Улла Тапанинен отметила, что за последние полгода в акватории стало работать большое количество судоходных компаний, о которых у властей практически нет информации.

"Мы не получаем информации ни об экипаже, ни о состоянии и возрасте судов, поскольку они не заходят в европейские порты", – добавила она.

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писал Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".

Теги: Россия, экология, Эстония, санкции, нефть, Финляндия, экспорт, Балтийское море, цена на нефть, судоходство
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