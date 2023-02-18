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18 февраля, 2023
 
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"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием

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Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года
Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года
Фото: ЕРА

Премьер-министр Финляндии Санна Марин 18 февраля на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (Германия), заседание которой транслируется на странице конференции в YouTube, ответила на вопрос ведущей панельной дискуссии, сталкивалась ли она с сексизмом, занимая свою должность.

"Во-первых, я очень рада, что мы живем в странах, где руководители меняются. Это уже большое благо", – сказала Марин, прежде чем ответить на вопрос.

"Да, это хорошо. Но я хочу вас спросить, почему вам надо было извиняться за то, что вы там танцевали, проявили какие-то человеческие качества?" – продолжила ведущая, подразумевая скандал, который разгорелся летом 2022 года после того, как в сеть слили видео с участием танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии.

"Потом я тоже танцевала", – под аплодисменты заявила Марин.

Она также подчеркнула, что если говорить о равенстве мужчин и женщин в правительстве Финляндии, то реальным примером этого является бывший министр обороны страны, который ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком.

"Это признание того, что воспитывать ребенка  обязанность не только женщины, но и мужчины. Это проявление реального равенства",  подытожила она.

Контекст:

Финский таблоид Iltalehti 18 августа 2022 года опубликовал видео с участием Марин, которое было снято во время вечеринки. На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на ролике присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин.

Политик заявила, что ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении и она сожалеет, что его обнародовали публично. Она отметила, что проводила свободное время с друзьями, пила легкий алкоголь и не делала ничего противозаконного.

После публикации видео Марин сдала тест на наркотики. Она подчеркнула, что никогда их не употребляла. 23 августа выяснилось, что результат теста отрицательный.

В сети сотни женщин по всему миру выкладывают в соцсетях видео, как они танцуют, чтобы поддержать Марин.

Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года. 

Она является самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет. 

У Марин есть степень магистра в области административных исследований. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, Финляндия, Мюнхен, скандал, вечеринка, Санна Марин
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