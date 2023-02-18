"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием

"Во-первых, я очень рада, что мы живем в странах, где руководители меняются. Это уже большое благо", – сказала Марин, прежде чем ответить на вопрос.

"Да, это хорошо. Но я хочу вас спросить, почему вам надо было извиняться за то, что вы там танцевали, проявили какие-то человеческие качества?" – продолжила ведущая, подразумевая скандал, который разгорелся летом 2022 года после того, как в сеть слили видео с участием танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии.

"Потом я тоже танцевала", – под аплодисменты заявила Марин.

Она также подчеркнула, что если говорить о равенстве мужчин и женщин в правительстве Финляндии, то реальным примером этого является бывший министр обороны страны, который ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком.

"Это признание того, что воспитывать ребенка – обязанность не только женщины, но и мужчины. Это проявление реального равенства", – подытожила она.