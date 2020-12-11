Экс-глава программы космической безопасности Израиля заявил, что США подписали тайный контракт с пришельцами

Экс-глава космической дирекции министерства обороны Израиля Хаим Эшед заявил, что на Марсе существует секретная база, на которой находятся американские астронавты и представители инопланетной цивилизации.

Инопланетяне считают, что человечество еще не готово ко встрече с ними Фото: EPA

Представители инопланетной цивилизации уже давно вышли на контакт с человечеством, однако эта информация пока держится в секрете. Об этом газете Yediot Aharonot заявил генерал в отставке, экс-глава космической дирекции минобороны Израиля, профессор Хаим Эшед. Выдержки из интервью 10 декабря опубликовало издание Jerusalem Post.

В частности, Эшед сказал, что сведения о контакте с инопланетянами держатся в секрете, поскольку пришельцы считают, что человечество еще не готово к этому.

Он утверждает, что между правительством США и инопланетной цивилизацией подписан тайный договор о сотрудничестве. В рамках этого контракта на Марсе якобы размещена база с американскими астронавтами и инопланетянами, а пришельцам разрешено проводить некие эксперименты на Земле.

Бывший глава программы космической безопасности Израиля заявил также, что нынешний президент США Дональд Трамп едва не проговорился о сотрудничестве с пришельцами, но его попросили не публиковать никаких сведений.

Американский телеканал NBC News попросил Белый дом, Пентагон и NASA прокомментировать высказывания израильского профессора, однако в администрации президента и минобороны США отказались отвечать на запрос. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили, что признаки внеземной жизни пока не обнаружены.