Институт философии Российской академии наук заказал исследования ада и зла

РАН потратил $9900 на исследование "Является ли злом существование ада"

РАН потратил 742 тыс. руб. ($9900) на исследование "Является ли злом существование ада". 7 октября на сайте госзакупок указали статус заказа – "исполнение завершено". Поставщиком госзакупки указан доцент, кандидат философских наук, работающий в Воронежском медицинском университете и Высшей школе экономики, Игорь Гаспаров.

Институт философии РАН также потратил 742 тыс. руб. на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада" и 686 тыс. руб. ($9170) на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея".

В Институте философии журналистам сказали, что действовали "в рамках закона и в рамках гранта, который выделен".

"Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда", – прокомментировали РБК.