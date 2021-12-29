В Украине изменение климата больше всего повлияет на пять областей – исследование

"Изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие. Больше всего пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая", – говорится в сообщении ведомства.

Ученые изучали влияние климата на разные территории планеты при двух сценариях повышения температуры до 2100 года – повышение на 2,4 ºС (сценарий RCP 4.5) и на 4,3 ºС (сценарий RCP 8.5).

В Украине более значительные изменения произойдут при сценарии RCP 8.5. Наибольшее влияние, в частности, прогнозируется на востоке и северо-востоке страны (Харьковская, Луганская, Сумская области), а самое низкое – на западе (Ивано-Франковская, Львовская, Волынская область).

"К концу столетия в городах могут наблюдаться интенсивные повышения температуры (более пяти градусов летом в Луганске и зимой в Киеве), что усиливается эффектом "городского теплового острова". Эти воздействия необходимо будет дополнительно проанализировать на предмет того, как они скажутся на нуждах населения в отоплении и охлаждении, особенно по влиянию на здоровье уязвимых групп населения, а также по влиянию на городскую инфраструктуру", – сказано в ключевых выводах исследования.

По всем сценариям в Украине прогнозируется увеличение объема осадков в течение года, интенсивность которых будет повышаться в зимние месяцы и особенно в Ровенской и Волынской областях.

"Ожидается, что частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений будет расти с ростом температуры, включая периоды аномальной жары, грозы, сильные осадки, дождевые и речные наводнения, засухи, град, шквалы, торнадо, сильные снегопады, дожди, образующие гололедицу, налипание мокрого снега, и так далее", – сказано в выводах.

Повышение температуры воздуха отразится, в частности, на сельском хозяйстве.