ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине изменение климата больше всего повлияет на пять областей – исследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Повышение температуры воздуха отразится на сельском хозяйстве
Повышение температуры воздуха отразится на сельском хозяйстве
Фото: pixabay.com

Изменения климата по-разному влияют на разные регионы Украины. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, о котором 28 декабря проинформировало Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие. Больше всего пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая", – говорится в сообщении ведомства.

Ученые изучали влияние климата на разные территории планеты при двух сценариях повышения температуры до 2100 года – повышение на 2,4 ºС (сценарий RCP 4.5) и на 4,3 ºС (сценарий RCP 8.5).

В Украине более значительные изменения произойдут при сценарии RCP 8.5. Наибольшее влияние, в частности, прогнозируется на востоке и северо-востоке страны (Харьковская, Луганская, Сумская области), а самое низкое – на западе (Ивано-Франковская, Львовская, Волынская область).

"К концу столетия в городах могут наблюдаться интенсивные повышения температуры (более пяти градусов летом в Луганске и зимой в Киеве), что усиливается эффектом "городского теплового острова". Эти воздействия необходимо будет дополнительно проанализировать на предмет того, как они скажутся на нуждах населения в отоплении и охлаждении, особенно по влиянию на здоровье уязвимых групп населения, а также по влиянию на городскую инфраструктуру", – сказано в ключевых выводах исследования.

По всем сценариям в Украине прогнозируется увеличение объема осадков в течение года, интенсивность которых будет повышаться в зимние месяцы и особенно в Ровенской и Волынской областях.

"Ожидается, что частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений будет расти с ростом температуры, включая периоды аномальной жары, грозы, сильные осадки, дождевые и речные наводнения, засухи, град, шквалы, торнадо, сильные снегопады, дожди, образующие гололедицу, налипание мокрого снега, и так далее", – сказано в выводах.

Повышение температуры воздуха отразится, в частности, на сельском хозяйстве.

Контекст:

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4°C к концу века".

В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новыми температурными рекордами из-за стремительного изменения климата на Земле, говорится в исследовании журнала Nature.

Теги: Киев, климат, наводнение, Ивано-Франковск, Винницкая область, Волынская область, Херсонская область, ученые, Полтавская область, исследование, дожди, Черкасская область, Кировоградская область, осадки, засуха, температура, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь
  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь
"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой
"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой
"В ожидании". 33-летняя Гвоздева снялась голой с пеной на груди
"В ожидании". 33-летняя Гвоздева снялась голой с пеной на груди
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет
"Фу, какая гадость", "Неприятно". Волочкова показала крупным планом голые пальцы ног
"Фу, какая гадость", "Неприятно". Волочкова показала крупным планом голые пальцы ног
  "Певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо". Лазарев высказался о творчестве Бузовой
  "Певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо". Лазарев высказался о творчестве Бузовой
  "Непонятно, зачем было говорить, что не носите телефон". Дурнев извинился перед Тищенко после заявления об отсутствии у нардепа вакцинации
  "Непонятно, зачем было говорить, что не носите телефон". Дурнев извинился перед Тищенко после заявления об отсутствии у нардепа вакцинации
"Вареник с брынзой, но на вкус с селедкой". Нардеп от "Слуги народа" Вирастюк рассказал, какой на вкус женский половой орган
"Вареник с брынзой, но на вкус с селедкой". Нардеп от "Слуги народа" Вирастюк рассказал, какой на вкус женский половой орган
"Некрасивое платье. Нелепая форма". 50-летняя Орбакайте снялась без бюстгальтера и с оголенным торсом
"Некрасивое платье. Нелепая форма". 50-летняя Орбакайте снялась без бюстгальтера и с оголенным торсом
"Красотка, сиси прямо как надо". Полякова засветила голую грудь крупным планом
"Красотка, сиси прямо как надо". Полякова засветила голую грудь крупным планом
"Попка – огонь". Надежда Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Попка – огонь". Надежда Мейхер показала фигуру в облегающем платье
Джигурда показал покалеченное лицо после боя с бодибилдером с десятком пластических операций
Джигурда показал покалеченное лицо после боя с бодибилдером с десятком пластических операций
  "Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций
  "Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций
"По бокальчику, и на учет в военкомат". Могилевская показала праздничное фото с Билык
"По бокальчику, и на учет в военкомат". Могилевская показала праздничное фото с Билык
"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики
"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики
"Ошеломительно". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фигуру в элегантном вечернем платье
"Ошеломительно". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фигуру в элегантном вечернем платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (151328)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (89116)
3
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (75679)
4
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (71698)
5
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (66420)
6
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (64940)
7
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (57146)
8
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (51782)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS