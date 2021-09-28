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Интервью Гордона с российским бизнесменом, бывшим другом Путина Пугачевым. Где и когда смотреть

Гордон записал интервью с Пугачевым во Франции
Гордон записал интервью с Пугачевым во Франции
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим российским банкиром, бывшим другом президента РФ Владимира Путина Сергеем Пугачевым.

Как рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали во Франции, оно продолжалось пять с половиной часов.

В интервью Пугачев рассказал, почему "по недоразумению" родился в Костроме, как познакомился с президентом РФ Борисом Ельциным и почему считает его "Алексеем Навальным того времени", о дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, его желании уехать жить за границу, завистливости, нелюбви к чтению и о том, кто влияет на принятие им решений, о бывшей супруге Путина Людмиле Путине и о том, как она шантажировала его разводом, о их "своеобразных" дочерях, а также о своем бизнесе, потере активов и судебном процессе против российских властей.

"Путин не образован, читать не любит. Даже документы важные, касающиеся лично его… Я говорю: "Володя, надо прочитать". Это вопрос был третьего срока. Он меня попросил проработать вопрос и подготовить [материалы]. Я попросил [помочь доктора юридических наук] Сергея Шахрая, который писал конституцию, заплатил ему денег. Он собрал группу ученых-юристов проработать вопрос, как можно идти на третий срок, не меняя конституцию. У Путина был такой пунктик: конституцию менять нельзя. Не знаю, почему. Он никогда мне об этом не говорил. Проработали, написали стопку... Я прихожу и говорю: "Есть хорошая идея". – "Вот ты молодец… Че надо делать?" – "Для начал надо это прочитать". – "Ну блин… Вот это?" – "Тут отсылки к конституции, к статьям… Это надо прочитать, Володя". – "Не обязательно же читать. Расскажи, в чем смысл". Я говорю: "Смысл я расскажу, но читать все равно придется. Потому что это вопрос фундаментальный, важный". – "Ладно, потом почитаю. Расскажи", – пересказал Пугачев один из разговоров с Путиным. 

Трансляция интервью начнется в 18.00. 

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, в том числе Университет методологии знания в Москве. По образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.

В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х бизнесмен жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство. 

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Борис Ельцин, Людмила Путина, Сергей Пугачев
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