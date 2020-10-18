ГОРДОН
 
 
МИР

Иран заявил об окончании оружейного эмбарго, введенного ООН

Тегеран сможет теперь покупать оружие и военную технику. В министерстве иностранных дел Ирана заверили, что не намерены покупать оружие массового поражения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тегеран теперь сможет покупать и продавать оружие без ограничений
Тегеран теперь сможет покупать и продавать оружие без ограничений
Фото: EPA

Иран  сообщил об окончании срока действия ограничений на торговлю оружием, установленных резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 (2015). Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел в воскресенье, 18 октября.

"Все ограничения на передачу оружия и связанной с этим деятельности, финансирование, запреты на въезд или транзит через территории государств – членов Организации Объединенных Наций, ранее наложенные на ряд иранских граждан и военных чиновников, автоматически прекращаются" – заявили в МИД страны.

Теперь Тегеран может покупать и продавать оружие и военную технику без ограничений, руководствуясь своими оборонными нуждами, подчеркнули в  ведомстве.

В МИД Ирана заверили, что оборонная доктрина страны опирается на поддержку народа и внутренний потенциал.

"Иран обеспечил свои оборонительные потребности за счет собственных возможностей. Эта доктрина была и будет главной движущей силой Исламской Республики Иран", – считают иранские дипломаты.

Доктрина не предусматривает закупку оружия массового поражения или крупные закупки вооружений.

"В современной истории Иран, несмотря на неравенство сил, никогда не начинал войн", – рассказали в ведомстве.

Государственный секретарь Майк Помпео 19 сентября объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривали запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.

Россия заявила, что США вводят в заблуждение международное сообщество, утверждая о восстановлении санкций ООН против Ирана.

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН о ратификации международной атомной сделки с Ираном от 2015 года. В соответствии с этим пунктом, в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников вправе затребовать восстановление штрафных мер, и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

Теги: Россия, США, Иран, оружие, ООН, санкции, вооружение, запрет, эмбарго, резолюция, финансирование, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
"В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS