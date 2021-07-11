"История Золотого человека". Режиссер Стоун снял фильм о первом президенте Казахстана, картину назвали пропагандой

Фильм называется Qazaq: History of the Golden Man ("Казах: История Золотого человека"). Критики заявили, что картина способствует культу личности бывшего казахского лидера.

Стоун сказал, что Назарбаева можно называть "диктатором, властным человеком, тираном или основателем". Но, несмотря на это, он – "скромный человек, объясняющий распад советской империи и переход своей страны к независимой нации и избавлению от ядерного оружия", пояснил режиссер главную идею фильма.

Тhe Guardian подметила, что слово "скромный" явно не подходит для описания 81-летнего Назарбаева, правившего Казахстаном три десятилетия. В 2015 году он набрал более 97% голосов на президентских выборах, а также принял титул "елбасы" (отец нации). Только за последнюю неделю в стране открыли две его новые статуи, сообщила газета.

Журналист Джоанна Лиллис назвала картину пропагандой и "частью непрекращающегося культа личности Назарбаева".

Стоун умело игнорирует ошибки и проблемы, которые возникли за 30 лет правления Назарбаева, заметил основатель новостного сайта Vlast.kz Вячеслав Абрамов. Журналист утверждает, что Стоун превратился в "позорного пропагандиста".

Сам Стоун и его продюсер, бизнесмен Игорь Лопатенок отказались обсуждать финансирование фильма. Они опровергли также причастность к съемкам казахстанского правительства. При этом Стоун никогда не был в Казахстане до создания фильма. По его словам, большую часть информации о стране он получил от Лопатенка.